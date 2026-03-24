Ивайло Станчев: Очертава се много сериозен сблъсък

На стадион „Рилци“ в Добрич, Черноморец (Балчик) ще играе утре със Септември (Тервел) финала на Североизточна България от турнира за купата на Аматьорската лига.

„Залогът е голям. Очертава се много сериозен сблъсък. Изправяме се срещу действащия шампион. Миналата година успяхме да отстраним този съперник в надпреварата и имаме амбицията да го направим отново. В последно време играем официален двубой на всеки три дни и ще трябва да видим кои играчи ще бъдат на сто процента готови за предстоящата среща. Надявам се да се получи хубав двубой за неутралния зрител и да излезем като краен победител от него“, коментират пред Sportal.bg Ивайло Станчев, треньор на Черноморец.