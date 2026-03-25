Тъжна вест! Почина половинката на бивш футболист на ЦСКА

  25 март 2026 | 17:12
Тъжна вест! Почина половинката на бивш футболист на ЦСКА

Половинката на бившия халф на ЦСКА Греъм Кери – Рейчъл, загуби битката с рака. Младата жена бе диагностицирана с коварната болест, като дълги години наред се бореше в нея. За да бъде по-близо до Рейчъл, Кери напусна “червените” през май 2022 година и подписа с шотландския Сейнт Джонстън.

“Няма думи, които да опишат болката и тъгата от това да трябва да обясниш на децата си, че тяхната красива мама и най-добър приятел няма да се върне у дома. Те са нейният целият свят и винаги ще бъдат. Това беше единствената ѝ мотивация през последните няколко години, докато се бореше с тази ужасна болест. Нашите деца винаги ще помнят колко невероятно силна и смела беше тя до самия край. Знам, че винаги ще ги наблюдава отгоре, ще ги защитава и ще ги напътства. Може да се утешат с това, че тяхната мама вече не страда и може да почива в мир. Ние винаги ще те обичаме повече, отколкото някога можеш да си представиш.

Сърцата ни са разбити до безкрай. Рейчъл беше дълбоко обичана дъщеря, внучка, сестра, майка, леля, племенница, братовчедка и приятелка, и празнината, която оставя, никога не може да бъде запълнена.

Искаме да благодарим на всички, които подкрепяха Рейчъл през цялото ѝ пътуване – с дарения, съобщения, молитви и доброта. Това означаваше повече за нея и за всички нас, отколкото някога можем да изразим с думи.

Моля, продължете да държите Рейчъл и нейните близки в мислите и молитвите си и уважавайте тяхното лично пространство в този изключително труден момент”, гласи информацията в профила на бившия футболист на ЦСКА.

В неделя, 22 март 2026 г., в 23:06 местно време, Рейчъл е починала в болница в Делхи, Индия.

Тя е решила да пътува до най-многолюдната страна в света за лечение, защото е вярвала, че в Обединеното кралство вече няма други възможности за нея.

