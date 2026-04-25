Алвеша: И близко, и далеч сме! Нормално е да се радвам, емоционален съм

Наставникът на ЦСКА 1948 Александър Александров даде мнението си след победата с 2:1 срещу Лудогорец в Разград. Той изрази задоволство от трите точки и насочи вниманието на "червените" към предстоящия двубой с Левски.

"Важна победа за отбора, нормално е да се радвам, по-емоционален съм по принцип. Изиграхме добър тактически мач, грешките от предишния мач до минимум ги прекъснахме. Добре се защитавахме, контраатаките ни бяха доста сериозни, заслужена победа, момчетата дадоха всичко от себе си и си изстрадаха тези три точки. Разликите са в схемата на отбора, играехме с един халф повече в предишния мач с Лудогорец. Резултатът беше лош тогава, макар че днес може би по-малко държахме топката, но пък вкарахме два гола и победихме.

Мисля, че се справихме - те държаха топката второто полувреме, но не знам дали имат толкова чисти положения. Боби Цонев удари греда, ако беше станало 3:1, щяхме да заиграем още по-спокойно. Пуснаха силни и високи футболисти, нормално да търсим подсигуряване. В момента сме и близко, и далеч - пет мача с най-силните отбори в България. Мислим мач за мач, най-важното е да се възстановим, да изчистим грешките, които със сигурност е имало срещу Лудогорец и се готвим за мача с Левски. Стъпка по стъпка", каза Алвеша.