Кой е Мартин Ландалусе, който прави фурор в Маями

Мартин Ландалусе изживява седмица в Маями, която може да промени кариерата му. И то не само защото на 20-годишна възраст достигна до четвъртфиналите на турнир от сериите "Мастърс", а и заради начина, по който го направи.

Ландалусе премина през два квалификационни кръга, за да си осигури място в основната схема, а след като влезе в нея, наниза три поредни победи срещу играчи от Топ 50, при положение че преди пристигането си във Флорида балансът му срещу тази група беше 0-4.

„Трудно е дори да си го представиш, след като си минал през квалификациите, но аз се опитвам да го правя на всеки турнир. Тук нивото е изключително високо във всеки кръг, много е трудно“, каза Ландалусе. „Днес мога да бъда щастлив; части от мача ме карат да се гордея и ми позволяват да мисля за следващия. Мачовете са толкова тежки, че би било грешка да гледам твърде далеч напред. В момента мисля за четвъртфинала и се опитвам утре да направя добър мач.“

Последното препятствие, което той преодоля, дойде във вторник под формата на Себастиан Корда – човекът, който по-рано беше елиминирал Карлос Алкарас. Ландалусе стигна до победата по най-трудния възможен начин за един млад играч – започна лошо, издържа и спечели, когато картите бяха срещу него. Ландалусе загуби първия сет с 2:6 и спаси мачбол в тайбрека на втория сет, преди в крайна сметка да осъществи обрат за 2:6, 7:6(6), 6:4.

Темата, която определи този мач, а оттам и цялата му седмица, е хладнокръвието под най-сериозно напрежение. В тайбрека на втория сет, когато Корда беше само на точка от победата, Ландалусе запази самообладание. Той издържа на напрежението, обърна инерцията в своя полза и измъкна тайбрека. Оттам нататък третият сет се превърна в битка на енергия и ум под жаркото слънце в Маями. Корда поиска медицинска помощ, но Ландалусе не се разколеба и в крайна сметка си осигури място в следващия кръг с онази решителност, която не може да бъде научена, а само извоювана, след като преживееш дни като този.

Испанецът даде съвсем искрен прочит на начина, по който се е справил със ситуацията. „Имах труден момент при 5:4, когато сервирах за мача“, каза той. „Не мисля, че направих нещо грешно, той игра много добре и на толкова високо ниво, ако отпуснеш малко или съперникът направи нещо по-добре, мачът се усложнява. Това ми се случи и в предишния кръг срещу Тиранте. Беше много тежък мач. Ключът за турнира за мен беше да вярвам в себе си, да вярвам, че в даден момент мога да вдигна едно ниво, когато имам нужда.“

Обратът му срещу Корда също не беше случаен проблясък. Той беше продължение на тенденция, която Ландалусе повтаря тази седмица така, сякаш му е жизненоважна – да се състезава, без да очаква никакви услуги от никого.

„Когато той ме проби и започна да играе по-добре, знаех, че трябва да дам всичко от себе си. Това са много добри играчи и трябва да излезеш, за да победиш. Това ми даде много увереност за това, което последва“, каза Ландалусе. „Срещу Карен излязох със същата нагласа, а днес не беше по-различно срещу труден съперник, който ме надиграваше. Опитваш се да останеш в мача, да продължиш да се бориш, да вярваш в себе си, докато нивото ти се подобри малко, и оттам нататък всичко започва да се получава по-лесно. Щастлив съм, че тези ранни кръгове, в които понякога можеш да отпаднеш, без дори да си показал истинското си ниво, тук се развиват добре и че хората могат да видят докъде мога да стигна. Това е хубаво чувство.“

Може би най-силно впечатление прави контекстът на победите му. Ландалусе започна турнира като №151 в ранглистата, а вече е на четвъртфинал – нещо исторически рядко в Маями. Нещо повече, той стана първият играч, роден през 2006 година, достигнал четвъртфинал на турнир от тази категория.

Мартин премина през последователно тежка седмица. Пробивът му в никакъв случай не е резултат от поредица лесни мачове – той е на мисия още от самото начало. Лучано Дардери беше първото му голямо препятствие и победата над него отвори вратата към третия кръг на "Мастърс" за първи път. След това дойде Карен Хачанов, срещу когото Ландалусе си осигури дебют в осминафиналите на "Мастърс". Третият му голям успех беше срещу Корда, който вече беше в центъра на вниманието след победата си над Алкарас и играеше с подкрепата на домакинската публика.

Как самият Ландалусе си обяснява тези резултати? С постоянство, рутина и решимост да не сваля стандартите си: „За да се представяш добре всяка седмица и да поддържаш стабилно ниво, трябва да повтаряш едни и същи неща“, каза Ландалусе.

„Имам много спокойни навици, които ми помагат всеки ден да правя нещата нормално. Тази седмица, що се отнася до подобрението – и в тренировките, и в мачовете – не си позволих да бъда пасивен или да играя под нивото, което ми е нужно. Мисля, че това е от съществено значение срещу толкова тежки съперници. Излез, атакувай мача и вярвай в себе си.“

Друга последица от всичко това, която обикновено би звучала малко прибързано през март, е, че Ландалусе е на крачка от топ 100 в световната ранглиста. В същото време неговата седмица е и напомняне колко малка всъщност е разликата между отделните нива в тура.

„Нивото в Чалънджърите, както и сред играчите от топ 100 или топ 150, е изключително високо. Затова на някои играчи им трябват шест месеца, година или повече, за да пробият. Нивото е наистина много силно“, каза Ландалусе. „Когато получат шанс на най-високо ниво, обикновено се представят добре. В моя случай тази седмица всичко се нарежда и се надявам да продължи така. Мисля, че на всички нива в тура има огромно качество и трябва да ги подкрепяме, защото всички те допринасят за седмици като тази. Подтикваме се взаимно и е страхотно да виждаш как всички напредват.“

Някои фенове може би не знаят, че Ландалусе неведнъж се е класирал по програмата ATP Next Gen Accelerator, която осигурява допълнителни възможности за участие на играчи, спечелили място в нея като най-перспективни млади тенисисти по юношеска, университетска или традиционна пътека. Миналата година Ландалусе използва квоти по Next Gen Accelerator за основната схема на ATP 250 в Гщаад, за квалификациите на ATP 250 в Марсилия и за две основни схеми на ATP Challenger 125 – в Канбера и Бирмингам. По-рано тази година той успя да влезе и в квалификациите на ATP 250 в Бризбън. Всяко едно от тези участия беше пореден шанс за испанеца да трупа опит, който го доведе до този момент в Маями.

Има и човешка страна в този пробив. Ландалусе посвети победата си над Корда на своята баба, която наскоро е починала.

След мача роденият в Мадрид тенисист говори и за хората около себе си, както и за подкрепата, която не се вижда на таблото, но може да повдигне един играч, когато изостава с мачбол в тайбрек.

„От време на време говоря с Карлитос и Рафа. Говорих с Рафа в Лейда. Имахме разговор, който много ми помогна. Виждал съм Карлос в някои дни“, каза Ландалусе. „И двамата са наистина прекрасни хора, винаги готови да подкрепят и да помогнат на испанския тенис да се развива. В тези последни кръгове не са ми казали нищо, но знам, че са там, знам, че се радват на това, което правя, и се надявам да продължа да се засичам с тях, за да науча колкото се може повече.“

Самият Надал също коментира постигнатото от Ландалусе във вторник в Маями. „Той направи крачка напред“, каза 22-кратният шампион от Големия шлем за младия играч, който тренира в академията Rafa Nadal Academy. „Мисля, че има някои изключителни удари и трябва да продължи да подобрява някои малки неща, които ще направят голяма разлика.“

Следващата крачка вече не е просто да направи „изключителен турнир“, а да се бори за място на полуфинал в "Мастърс". За човек, който преди Маями имаше баланс 0-4 срещу играчи от Топ 50, е трудно с думи да се опише какъв скок би било това.

Снимки: Imago