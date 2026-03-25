Лайлс се цели в рекордна седма титла от Диамантената лига в Рим

Американската спринтова суперзвезда Ноа Лайлс ще се състезава в бягането на 100 метра за мъже на турнира Golden Gala Pietro Mennea на 4 юни в опит да спечели рекордна седма титла от Диамантената лига през тази година.

Лайлс, който е олимпийски шампион на 100 метра и световен първенец на 200 метра, се надява да влезе в историята на Диамантената лига през 2026 г.

Американецът вече е най-успешният лекоатлет в историята на веригата, след като спечели шестия си диамантен трофей в дисциплината 200 метра през миналия сезон.

Още една титла тази година ще го изравни с общия рекорд от седем отличия, който се държи от френския овчарски скачач Рено Лавийени и американския състезател в тройния скок Крисчън Тейлър.

Последното участие на Лайлс в Рим беше през 2019 г., когато той претърпя минимално поражение от сънародника си Майкъл Норман в бягането на 200 метра.

"Едно от любимите ми състезания беше в Рим срещу Майкъл Норман. Надявам се този път да имам още едно такова“, заяви той.

Снимки: Gettyimages