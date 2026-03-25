Рафаел Надал получава докторска степен от Политехническия университет в Мадрид

Испанският тенисист Рафаел Надал обяви, че е получил докторска степен от Политехническия университет в Мадрид.

„Ще помня този ден с умиление. Получавал съм различни награди през кариерата си, но наградите от академичния свят имат специално значение за мен, тъй като представляват уважението към институциите, посветени на знанието, образованието и прогреса на обществото. Огромни благодарности на Политехническия университет в Мадрид за това, че ми присъдиха тази почетна докторска степен, която приех с голяма радост“, написа спортистът в социалните мрежи.

Надал обяви оттеглянето си през ноември 2024 г. 39-годишният тенисист има 22 титли от Големия шлем. Той е и двукратен олимпийски шампион: спечели титлата на сингъл през 2008 г. и титлата на двойки през 2016 г.