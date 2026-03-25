Министър: Организацията на Giro d'Italia е емблематичен пример за лошо планиране и възлагане на АПИ

  25 март 2026 | 16:22
Организацията на колоездачното състезание Giro d'Italia е емблематичен пример за лошото планиране и възлагане на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). Това заяви на брифинг в Министерския съвет служебният министър на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов.

Той информира, че е направена оценка от страна на АПИ на стойност 10 млн. евро за ремонт на пътните участъци, през които ще премине надпреварата, като държавата е предоставила тези средства. Само за два месеца в края на февруари сумата е ескалирала до 55 млн. евро, информира министърът. Той заяви, че е подал сигнал до Министерството на вътрешните работи и до Агенцията за държавна и финансова инспекция. По думите на министъра целта на този сигнал, както и на всички други, подадени от него, е да се даде заявка за публичност и прозрачност. Рано или късно истината ще излезе наяве. Не е луд този, който яде баницата, а този, който я дава, коментира Найденов.

Той посочи, че през ноември 2025 г. с организаторите на състезанието, с техническия комитет и с представители на АПИ, е направен оглед на всички участъци на маршрута в България. Изготвени са задания и протоколи, които да отговарят на всички технически изисквания, които имат организаторите за въвеждането на пътя в съответствие на необходимостите на състезанието, каза министър Найденов.

Няма опасност Giro d'Italia (Джиро д'Италия) в България да не се случи, заяви служебният министър на спорта Димитър Илиев на брифинг в МС по-рано днес. Той увери, че организацията на колоездачното състезание върви нормално.

През май София ще бъде домакин на първите три етапа на световноизвестната колоездачна обиколка Giro d'Italia – едно от най-големите спортни събития в света с телевизиионна аудитория от над 700 млн. зрители от близо 200 държави.

В началото на януари кабинетът в оставка одобри финансиране на Министерството на младежта и спорта за 2026 г. в размер на 15 млн. евро за колоездачното състезание. През февруари Министерският съвет в оставка одобри финансиране за 2026 г. в общ размер 8 675 675 евро за провеждането на територията на България през май 2026 г. на Giro d'Italia – Bulgaria Grande Partenza.

