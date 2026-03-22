Чиликов: Във футбола трябва и късмет, предстоят ни най-трудните мачове

Не мога да бъда недоволен от това, което притежаваме като отбор, заяви старши треньорът на Дунав Георги Чиликов след равенството 0:0 с Пирин (Благоевград) в Русе в мач от 25-ия кръг на Втора лига.

„Играхме много силно. Започнахме лошо мача в първите 15–20 минути, необяснимо за мен защо. След това изиграхме силно второ полувреме. Трябваше да отбележим гол. Днес не се получи“, коментира Чиликов.

Дунав загуби точки у дома

Той подчерта, че тимът продължава серията си без загуба, което също е положителен знак. Последната загуба на „драконите“ е от месец май миналата година, след което в две срещи от предходния сезон и 22 от този те имат 20 победи и 4 равенства. Активът на русенския тим в настоящата кампания е 58 точки – с 11 повече и мач по-малко от втория в класирането на Втора лига Фратрия.

„Продължаваме без загуба, което е важно. Виждате, че и други сериозни отбори губят. При нас просто днес не се получи в атака днес. Ударихме и греда. Футболът изисква и малко късмет“, добави наставникът.

Чиликов обърна внимание и на предстоящата програма на отбора. На 25 март, сряда, Дунав гостува на втория отбор на ЦСКА в отложен мач от 21-вия кръг, а на 29 март, неделя, ще играе с Черноморец (Бургас) в Несебър.

„Предстоят ни две гостувания в рамките на по-малко от седмица. Това са може би най-тежките ни визити, защото срещаме добри отбори. Като цяло няма лесни мачове“, каза още той.