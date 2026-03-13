Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Дунав (Русе)
  3. Чиликов предупреди: Беласица има класа и може да победи всеки

Чиликов предупреди: Беласица има класа и може да победи всеки

  • 13 март 2026 | 11:02
  • 155
  • 0
Чиликов предупреди: Беласица има класа и може да победи всеки

Беласица е класен отбор, който може да победи всеки. Това каза старши треньорът на Дунав (Русе) Георги Чиликов преди гостуването на "драконите" в Петрич. Двата тима се изправят един срещу друг на 14 март, събота, от 15:30 часа в мач от 24-тия кръг на Втора лига.

Към момента Дунав е лидер в класирането с актив от 54 точки от 20 срещи, докато "комитите" заемат 17-о място с 12 точки.

Феновете на Дунав с пътешествие от 1000 км за визитата на Белсаци и обратно
Феновете на Дунав с пътешествие от 1000 км за визитата на Белсаци и обратно

"Аз дори разсъждавам, че Беласица като селекция може да е сред първите един-два отбора, защото с привличането на Тони Тасев и с други футболисти от Първа лига показват, че искат да се спасят", коментира Чиликов пред БТА.

"Това, че нямат резултати, особено в последните мачове, не означава, че не играят футбол. Да, загубиха неприятно, но имат класа и могат да победят всеки. Резултатите им бягат, но и ние имаме горчив спомен от такива мачове. Те винаги са много тежки. Севлиево също бяха в дъното на класирането, но отидоха и победиха като гост втория Фратрия с 4:1. Това трябва да ни е обеца на ухото", каза още наставникът на Дунав.

Чиликов ще може да разчита на всички свои футболисти за гостуването в Петрич. "Момчетата тренират добре и всички са здрави. Защитникът Димитър Тодоров и халфът Радослав Апостолов се завръщат след наказания. Има настроение и отиваме за битка", каза Чиликов.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Балтанов: Ще направим всичко възможно да продължим да надграждаме и подобряваме нашето представяне

Балтанов: Ще направим всичко възможно да продължим да надграждаме и подобряваме нашето представяне

  • 13 март 2026 | 10:56
  • 152
  • 1
Стойко Сакалиев: На всяка цена ЦСКА винаги е искал да побеждава Лудогорец

Стойко Сакалиев: На всяка цена ЦСКА винаги е искал да побеждава Лудогорец

  • 13 март 2026 | 10:12
  • 806
  • 5
БФС подкрепя благородна кампания

БФС подкрепя благородна кампания

  • 13 март 2026 | 09:57
  • 349
  • 0
БФС поздрави Стефан Грозданов

БФС поздрави Стефан Грозданов

  • 13 март 2026 | 09:54
  • 321
  • 0
Капитанът на Етър преди дербито с Локо (ГО): Нашият отбор е по-качественият

Капитанът на Етър преди дербито с Локо (ГО): Нашият отбор е по-качественият

  • 13 март 2026 | 09:50
  • 315
  • 0
Босът на Фратрия: Българският футбол често изглежда твърде бавен и предвидим

Босът на Фратрия: Българският футбол често изглежда твърде бавен и предвидим

  • 13 март 2026 | 09:39
  • 841
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Малко столично дерби в "Надежда"

Малко столично дерби в "Надежда"

  • 13 март 2026 | 07:05
  • 5308
  • 23
Ясно е при какви условия Христо Янев ще остане начело на ЦСКА

Ясно е при какви условия Христо Янев ще остане начело на ЦСКА

  • 13 март 2026 | 09:10
  • 11511
  • 45
Джордж Ръсел не остави шанс на конкурентите си в квалификацията за спринта в Китай

Джордж Ръсел не остави шанс на конкурентите си в квалификацията за спринта в Китай

  • 13 март 2026 | 10:20
  • 3545
  • 0
Локо (Пловдив) ще спира негативна серия срещу непредсказуем съперник

Локо (Пловдив) ще спира негативна серия срещу непредсказуем съперник

  • 13 март 2026 | 07:14
  • 3329
  • 7
Иран отговори на Тръмп: По-скоро САЩ да не участва на Мондиала

Иран отговори на Тръмп: По-скоро САЩ да не участва на Мондиала

  • 13 март 2026 | 10:14
  • 4890
  • 2
Интригата остава жива след първите срещи от 1/8-финалите на Лига Европа

Интригата остава жива след първите срещи от 1/8-финалите на Лига Европа

  • 12 март 2026 | 23:50
  • 27157
  • 10