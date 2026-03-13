Чиликов предупреди: Беласица има класа и може да победи всеки

Беласица е класен отбор, който може да победи всеки. Това каза старши треньорът на Дунав (Русе) Георги Чиликов преди гостуването на "драконите" в Петрич. Двата тима се изправят един срещу друг на 14 март, събота, от 15:30 часа в мач от 24-тия кръг на Втора лига.

Към момента Дунав е лидер в класирането с актив от 54 точки от 20 срещи, докато "комитите" заемат 17-о място с 12 точки.

"Аз дори разсъждавам, че Беласица като селекция може да е сред първите един-два отбора, защото с привличането на Тони Тасев и с други футболисти от Първа лига показват, че искат да се спасят", коментира Чиликов пред БТА.

"Това, че нямат резултати, особено в последните мачове, не означава, че не играят футбол. Да, загубиха неприятно, но имат класа и могат да победят всеки. Резултатите им бягат, но и ние имаме горчив спомен от такива мачове. Те винаги са много тежки. Севлиево също бяха в дъното на класирането, но отидоха и победиха като гост втория Фратрия с 4:1. Това трябва да ни е обеца на ухото", каза още наставникът на Дунав.

Чиликов ще може да разчита на всички свои футболисти за гостуването в Петрич. "Момчетата тренират добре и всички са здрави. Защитникът Димитър Тодоров и халфът Радослав Апостолов се завръщат след наказания. Има настроение и отиваме за битка", каза Чиликов.