Алберт Попов остана последен на финала на сезона, радостта е за Макграт

  • 25 март 2026 | 16:04
Алберт Попов остана последен на финала на сезона, радостта е за Макграт

Българският скиор Алберт Попов завърши на последното 23-о място в последния слалом за Световната купа за сезона в норвежкия курорт Хефиел в близост до Лилехамер. Попов бе последен след първия манш на 4.88 секунди зад водача Лоик Меяр и въпреки че тръгна първи във втория манш, той отново натрупа голям пасив на размекнатото трасе, като бе почти шест секунди зад победителя и на повече от секунда зад предпоследния Доминик Рашнер от Австрия.

Шифрин триумфира в Световната купа за рекорден шести път
Шифрин триумфира в Световната купа за рекорден шести път

Норвежецът Тимон Хауган спечели състезанието си в родината си с общо време 2:03.75 минути. Той бе трети след първия манш, но направи много силно каране във втория. Хауган изпревари с 44 стотни олимпийския шампион Лоик Меяр (Швейцария) от Милано-Кортина, който водеше след първия манш. На трето място остана финландецът Едуард Халберг, който бе осми след първото каране, но направи много силен втори манш и завърши на подиума. Това е шеста победа за Хауган в слалома за Световната купа и втора за настоящия сезон, като първата му бе във Вал д'Изер (Франция) през декември. В Топ 5 на състезанието влязоха още Хенрик Кристоферсен от Норвегия и французинът Клеман Ноел.

Норвежецът Атле Лие Макграт спечели малкия кристален глобус в слалома за сезона. Той остана осми в днешното състезание, но това бе напълно достатъчно, тъй като големият му съперник Лукас Пинейро Бротен от Бразилия пропусна врата във втория манш и отпадна, а французинът Клеман Ноел финишира пети, но изоставаше с много точки. Така в крайното класиране Макграт завърши с 584 точки, Клеман Ноел е втори с 520, а Лукас Пинейро Бротен - трети с 511.

Швейцарецът Марко Одермат си осигури световната купа в общото класиране още след спускането в Куршевел преди повече от десет дни. Лукас Пинейро Бротен е втори, а Атле Ли Макграт - трети.

Одермат отново е шампионът в Супер-Г след ново отменено състезание
Одермат отново е шампионът в Супер-Г след ново отменено състезание
Отава в позиция за втората "уайлд кард" за плейофите на Изток за купа "Стенли"

Отава в позиция за втората "уайлд кард" за плейофите на Изток за купа "Стенли"

Резултати от НХЛ

Резултати от НХЛ

Александра Фейгин ще бъде с 12-ти стартов номер за кратката програма на Световното по фигурно пързаляне

Александра Фейгин ще бъде с 12-ти стартов номер за кратката програма на Световното по фигурно пързаляне

Боровец беше домакин на Държавното по ски алпийски дисциплини за момчета и момичета до 14 и 16 години

Боровец беше домакин на Държавното по ски алпийски дисциплини за момчета и момичета до 14 и 16 години

България ще бъде представена от осем спортисти на Световното по алпийски сноуборд до 21 години

България ще бъде представена от осем спортисти на Световното по алпийски сноуборд до 21 години

Алекси Пентюро сложи край на кариерата си

Алекси Пентюро сложи край на кариерата си

Първа българска тренировка в Джакарта, един с лек проблем

Първа българска тренировка в Джакарта, един с лек проблем

Юноши на Челси и Сити пречупиха България U19 на старта

Юноши на Челси и Сити пречупиха България U19 на старта

България реди две контроли през юни - ето съперниците

България реди две контроли през юни - ето съперниците

Петко Христов: Тук сме, за да надграждаме и да покажем добри резултати

Петко Христов: Тук сме, за да надграждаме и да покажем добри резултати

Стилиян Петров подава ръка на Хубси и Любо и обявява още няколко важни новини в Бургас

Стилиян Петров подава ръка на Хубси и Любо и обявява още няколко важни новини в Бургас

Том Уолш пред Sportal.bg: Искам олимпийското злато в Лос Анджелис

Том Уолш пред Sportal.bg: Искам олимпийското злато в Лос Анджелис

