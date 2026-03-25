Алберт Попов остана последен на финала на сезона, радостта е за Макграт

Българският скиор Алберт Попов завърши на последното 23-о място в последния слалом за Световната купа за сезона в норвежкия курорт Хефиел в близост до Лилехамер. Попов бе последен след първия манш на 4.88 секунди зад водача Лоик Меяр и въпреки че тръгна първи във втория манш, той отново натрупа голям пасив на размекнатото трасе, като бе почти шест секунди зад победителя и на повече от секунда зад предпоследния Доминик Рашнер от Австрия.

Норвежецът Тимон Хауган спечели състезанието си в родината си с общо време 2:03.75 минути. Той бе трети след първия манш, но направи много силно каране във втория. Хауган изпревари с 44 стотни олимпийския шампион Лоик Меяр (Швейцария) от Милано-Кортина, който водеше след първия манш. На трето място остана финландецът Едуард Халберг, който бе осми след първото каране, но направи много силен втори манш и завърши на подиума. Това е шеста победа за Хауган в слалома за Световната купа и втора за настоящия сезон, като първата му бе във Вал д'Изер (Франция) през декември. В Топ 5 на състезанието влязоха още Хенрик Кристоферсен от Норвегия и французинът Клеман Ноел.

Atle Lie McGrath secures his FIRST Crystal Globe on home soil 🏆🇳🇴 pic.twitter.com/1Ah892c6FG — TNT Sports (@tntsports) March 25, 2026

Норвежецът Атле Лие Макграт спечели малкия кристален глобус в слалома за сезона. Той остана осми в днешното състезание, но това бе напълно достатъчно, тъй като големият му съперник Лукас Пинейро Бротен от Бразилия пропусна врата във втория манш и отпадна, а французинът Клеман Ноел финишира пети, но изоставаше с много точки. Така в крайното класиране Макграт завърши с 584 точки, Клеман Ноел е втори с 520, а Лукас Пинейро Бротен - трети с 511.

Atle Lie McGrath gana el globo de cristal en eslalon y se abraza con su amigo Lucas Pinheiro Braathen, cuyo error en el descenso da la victoria al noruego.#FISAlpine #WorldCupLillehammer pic.twitter.com/Q5ainUagAc — Eurosport.es (@Eurosport_ES) March 25, 2026

Швейцарецът Марко Одермат си осигури световната купа в общото класиране още след спускането в Куршевел преди повече от десет дни. Лукас Пинейро Бротен е втори, а Атле Ли Макграт - трети.

