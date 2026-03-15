Одермат отново е шампионът в Супер-Г след ново отменено състезание

Швейцарецът Марко Одермат спечели четвърта поредна титла в супергигантския слалом, след като предпоследното състезание за сезона в тази дисциплина във Франция беше отменено.

SuperG maschile di Courchevel cancellato non verrà recuperato, Odermatt è matematicamente campione di specialità 🏆🪩🇨🇭



Rimanendo solo il SuperG di Lillehammer e con 100 punti massimi ancora in palio e avendone lo svizzero 158 di vantaggio sull'austriaco Vincent Kriechmayr, la… pic.twitter.com/vaHzX8ZJzr — Eurosport IT (@Eurosport_IT) March 15, 2026

„Въпреки всички усилия на организаторите, обилният снеговалеж през нощта направи пистата опасна за състезанието. Днешният супергигантски слалом в Куршевел беше отменен и няма да бъде заменен в календара“, заявиха от Международната федерация по ски (ФИС) в социалните мрежи.

FOUR IN A ROW 🔮🔮🔮🔮 Marco Odermatt is the 2026 Super G World Cup Winner! 👏🏻



After the cancellation of today’s Super G in Courchevel, Marco Odermatt has mathematically secured his fourth Super G Crystal Globe.



16th Crystal Globe for the Swiss star! 🌟 #fisalpine pic.twitter.com/jPWMC2G07a — FIS Alpine (@fisalpine) March 15, 2026

Това беше втори пореден отменен старт в тази дисциплина в Куршевел. Одермат води пред австриеца Винсент Крихмайр със 158 точки и не може да бъде настигнат в последното състезание в Норвегия следващия уикенд. За победа се дават 100 точки.

Un terzo posto nella discesi di Courchevel che certifica il successo di Marco Odermatt nella classifica generale, il quinto consecutivo 👑#SciAlpino #AlpineSkiing #Odermatt pic.twitter.com/W2f3zrXkIv — Eurosport IT (@Eurosport_IT) March 13, 2026

Одермат се класира трети в спускането в Куршевел в петък, за да си осигури пета поредна Световна купа и трета поредна в дисциплината. Той е и начело в подреждането за гигантския слалом с 48 точки пред Лукас Пинейро Бротен (Бразилия) преди последното състезание от предстоящите финали на Световната купа в Квитфиел.

Снимки: Imago