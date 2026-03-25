  3. Лерoн Мърфи разкри контузията, която е получил в битката с Мовсар Евлоев

Лерoн Мърфи разкри контузията, която е получил в битката с Мовсар Евлоев

  • 25 март 2026 | 15:35
Лерoн Мърфи разкри контузията, която е получил в битката с Мовсар Евлоев

Лерoн Мърфи не само загуби оспорван двубой през изминалия уикенд, но и ще трябва да отсъства известно време от октагона.

В събота Мърфи претърпя поражение в главния дуел на UFC Лондон, отстъпвайки с неединодушно съдийско решение на Мовсар Евлоев в изключително равностойна битка. Веднага след мача Мърфи сподели, че е усетил „изпукване в бедрото“ по време на срещата, а сега вече е ясно какво точно се е случило.

Мовсар Евлоев поиска шампионски мач след победа над Лeрон Мърфи в Лондон
Мовсар Евлоев поиска шампионски мач след победа над Лeрон Мърфи в Лондон

В понеделник боецът публикува в своя Instagram, разкривайки, че е скъсал мускул на тазобедрения флексор в четвъртия рунд на двубоя с Евлоев. Все още не е ясно колко сериозна е травмата, нито какъв е точният срок за възстановяването на Мърфи. Според Американския институт по тазобедрени стави (American Hip Institute) повечето подобни контузии отшумяват в рамките на няколко седмици.

Засега на Мърфи ще му се наложи да почива, а боецът с прякор Чудото използва част от новопридобитото си свободно време, за да изгледа отново битката си с Евлоев. И макар да отдава дължимото на своя опонент, след повторния преглед Мърфи вярва, че е трябвало или да спечели, или мачът да завърши наравно. Във всеки случай, той обещава голямо завръщане, след като се възстанови.

„Насладих се на всяка секунда от битката. Смятах, че направих достатъчно, за да взема първите три рунда, въпреки че беше оспорвано. Най-малкото трябваше да е равенство заради отнетата точка, но продължаваме напред. Мовсар се би умно и не ми даде много възможности. Можех да създам малко повече хаос. Надявам се в даден момент да можем да го направим отново. ЩЕ СЕ ВЪРНА С ЖАЖДА ЗА ОТМЪЩЕНИЕ.“

