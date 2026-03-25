  Стано и Фортунато повеждат силен италиански отбор за Световното отборно първенство по спортно ходене

  • 25 март 2026 | 15:14
Световният рекордьор и олимпийски шампион от 2020 г. Масимо Стано оглавява внушителен италиански отбор от 25 атлети, който ще се отправи към бразилската столица за Световното отборно първенство по спортно ходене.

Стано ще направи своя дебют в новата маратонска дистанция. Той вече има олимпийско и световно злато на 20 км и 35 км, като миналата година постави и световен рекорд на 35-километровата дистанция.

Към него се присъединява и най-новият световен рекордьор на Италия – Франческо Фортунато, който през февруари тази година подобри рекорда в зала на 5000 метра.

Фортунато е и бронзов медалист от европейско първенство на 20 км и ще се състезава в полумаратона, след като спечели щафетата на предишното издание на шампионата в Анталия.

В маратонската дистанция ще участва и бронзовата медалистка от световното първенство на 50 км през 2019 г. Елеонора Джорджи, заедно с Федерика Куриаци. Наскоро коронованите шампиони на Италия Рикардо Орсони, Андреа Агрусти и София Фиорини също ще пътуват за Бразилия.

Отборът до 20 години ще се състезава на 10 км, като ще бъде воден от европейските шампиони до 18 години Алесио Копола и Серена Ди Фабио. Към тях ще се присъедини и бронзовият медалист от европейското първенство до 18 години Николо Видал.

Снимки: Gettyimages

