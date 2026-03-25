Световни шампиони в спринта се изправят един срещу друг в Сямън и Силезия

Множество световни и олимпийски златни медалисти ще премерят сили в предстоящите турнири от Диамантената лига в Сямън и Силезия. Третият етап от сезона в Китай ще предложи първокласна надпревара на 400 метра при мъжете, докато в Полша се очаква зрелищен сблъсък на 100 метра при жените.

Настоящите олимпийски, световен и шампион от Диамантената лига на 400 метра при мъжете ще се състезават рамо до рамо в Сямън на 23 май. В списъка с участници са олимпийският шампион Куинси Хол, световният първенец Колен Кебинашипи и носителят на диамантения трофей Джакъри Патерсън. Към тях ще се присъединят световният бронзов медалист Баяпо Ндори и олимпийският бронзов медалист Музала Самуконга.

Състезанието ще отбележи завръщането на Хол в Диамантената лига, чийто прогрес след олимпийското злато в Париж през 2024 г. беше възпрепятстван от контузия. Патерсън пък пристига като действащ шампион в сериите, след като си осигури титлата през 2025 г.

Междувременно Кебинашипи и Ндори спечелиха съответно злато и бронз на Световното първенство в Токио миналата година, като и двамата бяха част от златния отбор на Ботсвана в щафетата 4x400 метра. Самуконга допълнително подсилва конкуренцията, след като се превърна в редовно присъствие на подиумите в Диамантената лига и спечели победа в Рим по пътя си към олимпийския бронз през 2024 г.

По-късно през сезона, на 23 август, вниманието ще се насочи към Силезия, където олимпийската шампионка Джулиън Алфред и световната шампионка Мелиса Джеферсън-Ууудън ще се изправят една срещу друга на 100 метра при жените. Двете са се сблъсквали два пъти на световни финали, като Алфред от Сейнт Лусия спечели олимпийския финал през 2024 г. пред Джеферсън-Уудън, която взе бронз. Ролите се размениха на финала на Световното първенство миналата година, където американската спринтьорка триумфира.

