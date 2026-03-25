Мюнхен подготвя кандидатура за домакинство на Световното по лека атлетика през 2029 или 2031

Мюнхен подготвя кандидатура за домакинство на Световното първенство по лека атлетика през 2029 или 2031, съобщават от градската управа. Турнирът е предвиден за Олимпийския стадион от Игрите през 1972, който в момента преминава процес на реновации.

"Световно първенство в Олимпийския парк би било огромен тласък за спорта, общността и репутацията на град Мюнхен. Правим всичко това с едничката цел един ден да върнем Олимпийските и Параолимпийските игри в Мюнхен", каза заместник-кметът на Мюнхен и отговорник за спорта Вера Дийтл.

Градската управа нарече вота "силен сигнал относно намеренията на Мюнхен за бъдещето и желанието градът да бъде международен спортен хъб". Очаква се бюджетът за организация да бъде 107 милиона евро за 2029 или 110 милиона за 2031. Той ще бъде покрит от града, провинция Бавария и с публични средства.

Световното първенство по лека атлетика продължава девет дни и включва над 2 хиляди спортисти от около 200 държави. Домакините на турнирите през 2029 и 2031 ще бъдат избрани до месец септември.

Снимки: Gettyimages