Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Барселона потвърди за Де Йонг - ситуацията се оказа по-сложна

Барселона потвърди за Де Йонг - ситуацията се оказа по-сложна

  • 26 фев 2026 | 18:39
  • 1800
  • 1
Барселона потвърди за Де Йонг - ситуацията се оказа по-сложна

От Барселона потвърдиха за травмата на Френки де Йонг, но се оказа, че нещата са малко по-сериозни от очакваното. Става дума за контузия в десния прасец, получена по време на тренировката в четвъртък сутрин.

Първоначалните прогнози бяха, че халфът ще пропусне мачовете през идните 3-4 седмици, но вече се говори за 5-6 седмици.

Това е сериозен удар по каталунците, защото през сезона досега Де Йонг е взел участие в 31 срещи, в които е направил седем асистенции и реализирал един гол.

По принцип нидерландецът е втори капитан, но най-често носи лентата, защото титулярният такъв Роналд Араухо играе рядко.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Контузия на Де Йонг развали настроението в Барселона

Контузия на Де Йонг развали настроението в Барселона

  • 26 фев 2026 | 15:39
  • 1218
  • 3
Фримпонг и Виртц подновиха тренировки с Ливърпул преди мача с Уест Хам

Фримпонг и Виртц подновиха тренировки с Ливърпул преди мача с Уест Хам

  • 26 фев 2026 | 15:36
  • 2377
  • 0
Осимен обясни защо не се израдва при гола си срещу Ювентус

Осимен обясни защо не се израдва при гола си срещу Ювентус

  • 26 фев 2026 | 15:18
  • 2431
  • 0
Тебас: В Ла Лига можем да привличаме по-добри играчи, но икономически не можем да се мерим с Премиър лийг

Тебас: В Ла Лига можем да привличаме по-добри играчи, но икономически не можем да се мерим с Премиър лийг

  • 26 фев 2026 | 14:57
  • 992
  • 0
Манчестър Юнайтед е клубът с най-много нетни разходи за трансфери в последните пет години

Манчестър Юнайтед е клубът с най-много нетни разходи за трансфери в последните пет години

  • 26 фев 2026 | 14:41
  • 5016
  • 8
Мароко сменя треньора месеци преди Световното

Мароко сменя треньора месеци преди Световното

  • 26 фев 2026 | 14:14
  • 1289
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ференцварош 0:0 Лудогорец, "орлите" с две промени

Ференцварош 0:0 Лудогорец, "орлите" с две промени

  • 26 фев 2026 | 19:45
  • 5842
  • 39
Лига Европа: играят се първите реванши, падна гол още в началните секунди

Лига Европа: играят се първите реванши, падна гол още в началните секунди

  • 26 фев 2026 | 19:42
  • 7846
  • 0
Започнаха ранните срещи от плейофите на ЛК

Започнаха ранните срещи от плейофите на ЛК

  • 26 фев 2026 | 19:44
  • 2496
  • 0
Георги Иванов към Бербатов: Няма да му стигнат двата месеца, за да прочете проблемите ни

Георги Иванов към Бербатов: Няма да му стигнат двата месеца, за да прочете проблемите ни

  • 26 фев 2026 | 14:50
  • 14072
  • 83
Клуб от Серия А набеляза двама от ЦСКА

Клуб от Серия А набеляза двама от ЦСКА

  • 26 фев 2026 | 09:11
  • 41764
  • 33
Кареасо с черен печат за държавите от Европейския съюз

Кареасо с черен печат за държавите от Европейския съюз

  • 26 фев 2026 | 09:54
  • 49040
  • 32