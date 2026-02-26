Барселона потвърди за Де Йонг - ситуацията се оказа по-сложна

От Барселона потвърдиха за травмата на Френки де Йонг, но се оказа, че нещата са малко по-сериозни от очакваното. Става дума за контузия в десния прасец, получена по време на тренировката в четвъртък сутрин.

Първоначалните прогнози бяха, че халфът ще пропусне мачовете през идните 3-4 седмици, но вече се говори за 5-6 седмици.

Това е сериозен удар по каталунците, защото през сезона досега Де Йонг е взел участие в 31 срещи, в които е направил седем асистенции и реализирал един гол.

По принцип нидерландецът е втори капитан, но най-често носи лентата, защото титулярният такъв Роналд Араухо играе рядко.