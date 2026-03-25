Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
Световната шампионка в зала Хънтър Бел дебютира на открито в Мелбърн

  • 25 март 2026 | 12:03
  • 232
  • 0

Носителката на световната титла на 1500 метра в зала Джорджия Хънтър Бел ще се отправи директно към първото си състезание на открито за годината в Мелбърн (Австралия) тази събота (28-и).

След като спечели първата си глобална титла в Торун в неделя (22-ри), британската лекоатлетка ще се изправи срещу силна австралийска група. В нея влизат атлетки с резултати под 4:00 минути като Сара Билингс, Аби Колдуел, Линдън Хол и Клаудия Холингсуърт.

Хънтър Бел, която се завърна изцяло към спорта през 2024 г., си изгради репутация на състезател с изключително натоварена програма. През 2024 г. тя участва в 26 състезания, а от началото на тази година вече е заставала на старт 25 пъти.

Този подход очевидно работи за 32-годишната атлетка, която освен последния си успех в Полша миналия уикенд, има в колекцията си олимпийски бронз на 1500 м, европейско сребро на 1500 м, световен бронз на 1500 м в зала и световно сребро на 800 м.

В Мелбърн ще участват и италианската олимпийска финалистка Дейзи Осакуе и британският бронзов медалист от Европейското първенство през 2022 г. Лорънс Окойе, съответно в хвърлянето на диск при жените и мъжете.

Финалистът от световни и европейски първенства Роберт Фаркен от Германия ще стартира в бягането на 1500 метра при мъжете. Многократният шампион на Ирландия Брайън Фей също ще се състезава на 3000 метра в първия за годината турнир от златната верига на Световния континентален тур на World Athletics.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Лека атлетика

Лариса Япикино пред Sportal.bg: Пожелавам на Пламена бързо възстановяване и да се завърне по-силна

  • 25 март 2026 | 10:23
  • 2192
  • 0
Том Уолш пред Sportal.bg: Искам олимпийското злато в Лос Анджелис

  • 25 март 2026 | 10:00
  • 1526
  • 0
Джош Кър ще бяга една миля на Диамантената лига в Лондон

  • 24 март 2026 | 20:36
  • 1075
  • 0
Дуплантис ще композира химна на Ultimate Championship

  • 24 март 2026 | 16:57
  • 967
  • 0
Панагюрище посреща близо 400 участници в първото си ултра състезание

  • 24 март 2026 | 16:17
  • 501
  • 1
Александра Начева: Не се пречупих и не се отказах от мечтата си

  • 24 март 2026 | 15:32
  • 1922
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

България реди две контроли през юни - ето съперниците

  • 25 март 2026 | 05:37
  • 23401
  • 64
На живо: България U19 0:0 Англия U19, начало на мача

  • 25 март 2026 | 10:43
  • 4689
  • 8
Стилиян Петров подава ръка на Хубси и Любо и обявява още няколко важни новини в Бургас

  • 25 март 2026 | 10:03
  • 6557
  • 11
"Лъвовете" в луксозен хотел в Джакарта

  • 25 март 2026 | 05:24
  • 14631
  • 24
Том Уолш пред Sportal.bg: Искам олимпийското злато в Лос Анджелис

  • 25 март 2026 | 10:00
  • 1526
  • 0
Иван Колев: Със Соломонови о-ви няма да имаме проблеми, срещу Индонезия ще е по-трудно

  • 25 март 2026 | 03:03
  • 12444
  • 18