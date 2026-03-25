Световната шампионка в зала Хънтър Бел дебютира на открито в Мелбърн

Носителката на световната титла на 1500 метра в зала Джорджия Хънтър Бел ще се отправи директно към първото си състезание на открито за годината в Мелбърн (Австралия) тази събота (28-и).

След като спечели първата си глобална титла в Торун в неделя (22-ри), британската лекоатлетка ще се изправи срещу силна австралийска група. В нея влизат атлетки с резултати под 4:00 минути като Сара Билингс, Аби Колдуел, Линдън Хол и Клаудия Холингсуърт.

Хънтър Бел, която се завърна изцяло към спорта през 2024 г., си изгради репутация на състезател с изключително натоварена програма. През 2024 г. тя участва в 26 състезания, а от началото на тази година вече е заставала на старт 25 пъти.

Този подход очевидно работи за 32-годишната атлетка, която освен последния си успех в Полша миналия уикенд, има в колекцията си олимпийски бронз на 1500 м, европейско сребро на 1500 м, световен бронз на 1500 м в зала и световно сребро на 800 м.

В Мелбърн ще участват и италианската олимпийска финалистка Дейзи Осакуе и британският бронзов медалист от Европейското първенство през 2022 г. Лорънс Окойе, съответно в хвърлянето на диск при жените и мъжете.

Финалистът от световни и европейски първенства Роберт Фаркен от Германия ще стартира в бягането на 1500 метра при мъжете. Многократният шампион на Ирландия Брайън Фей също ще се състезава на 3000 метра в първия за годината турнир от златната верига на Световния континентален тур на World Athletics.

