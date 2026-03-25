Димо Тониев отново се качва на ринга на MAX FIGHT

Боксова среща между двама млади, амбициозни и талантливи бойци ще предложи програмата на MAX FIGHT 64 на 4-и април в спортен комплекс „Г.С.Раковски“ в София.

Професионален дебют на ринга ще направи младежкият национал и многократен шампион в аматьорски бокс във всички възрастови групи - Асен Асенов. 19-годишният състезател на БК "Стара Загора" ще има нелеката задача да се изправи очи в очи с набралия скорост Димо Тониев.

Тониев с втора поредна победа на MAX FIGHT

Само на 20 години, Тониев вече притежава впечатляваща визитка, която рядко се среща при състезател на неговата възраст. Боецът от Лом носи бокса в кръвта си – наследство от баща си, който също е бил част от ринга като състезател на Славия. Пътят му преминава през школата на ЦСКА, където работи с доказани специалисти като Михаил Таков и Александър Александров – имена, оставили сериозна следа в развитието му. Кариерата на младия боксьор до момента се развива стремително. Той е четирикратен шампион на България при младежите и трикратен при мъжете, като първата си титла печели едва на 17-годишна възраст.

На професионалния ринг Тониев вече има актив от три победи на MAX FIGHT. Наскоро той записа победа в Австрия, където отказа своя съперник още във втория рунд. В подготовката му все по-сериозно участие взема неговият брат - Антон Петров.

Предстоящият му съперник Асен Асенов е на 19 години и се състезава в категория до 60 кг. Играе умело и с двата гарда.

„Започнах да тренирам бокс на 10-годишна възраст, защото ми харесваше този спорт. Силните ми страни са сила и издръжливост“, посочва Асенов и не пропуска да похвали и предстоящия си съперник: „Тониев е добър боксьор“.

Двамата никога досега не са се срещали на ринга. Натрупаният опит и по-богатата състезателна биография на Тониев го поставят в ролята на лек фаворит.

Сцената на MAX FIGHT отдавна се утвърди като платформа за изява на млади таланти, а самият Тониев я определя като ключова за развитието си: „Това е сцена, на която можеш да се покажеш. Всяка възможност за мач е важна за развитието ми.“

Именно с подобна нагласа той излиза за пореден път пред публика, която очаква не просто победа, а затвърждаване на статута му като едно от най-обещаващите имена в българския бокс. Младият боксьор от Лом отново ще разчита на подкрепата си на две емблеми в българските бойни спортове, каквито са брат му – Антон Петров, и треньорът му в боксов клуб ЦСКА – Александър Александров, който е участник на Летни олимпийски игри и носител на Купа „Странджа“.