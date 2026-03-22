Косич: Резултатите са добри, но искаме повече

Наставникът на Локомотив (Пловдив) Душан Косич похвали футболистите си, които днес спечелиха с 2:1 гостуването си на Ботев (Враца) след обрат.

“Труден двубой. Пропспахме първото полувреме. Ботев (Враца) е много добър отбор. Победата е много по-сладка, ако я постигнеш в края. Бяхме много пасивни за техния гол. Беше въпрос на време да допуснем. След това заиграхме много по-добре. Това е футболът. Можем да бъдем щастливи днес.

Имахме енергията. Трябваше да спечелим, за да имаме по-добро чувство в нашия отбор. Футболистите тренират много здраво. Не е много лесно. Футболистите се оплакват от тежките тренировки, но работят много и затова тази победа е важна за нас. Много съм щастлив с победата. Можем да имаме подобрение, но ще видим как ще се представим в следващите мачове. Искаме да бъдем по-добри във всяка една тренировка и мач. Те са професионалисти и трябва да се усавършенстват. Резултатите са добри, но искаме повече", каза треньорът на "смърфовете".