Героят за Локо (Пловдив): Бяхме организирани, това беше ключът

Полузащитникът на Локомотив (Пловдив) Миха Търдан, който се превърна в герой за своя отбор, реализирайки победното попадение срещу Ботев (Враца), не скри радостта си след края на срещата. Словенският халф влезе като резерва и донесе трите точки на "черно-белите" с гол в добавеното време на мача.

"Беше много труден мач. Най-важното беше да продължим да се представяме по начина, когато беше трудно. Бяхме организирани, това беше ключът. Това е първият ми гол, така че това е нещо много важно. Ще го помня винаги.

Нашите фенове трябваше да видят нещо по-специално. Говорим много с треньора, помага ми да ставам по-добър футболист. Много сме организирани и това ми помага много", каза Търдан.