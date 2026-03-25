Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Обвиниха Милуоки в умишлено губене на мачове заради ситуацията с Янис Адетокунбо

Обвиниха Милуоки в умишлено губене на мачове заради ситуацията с Янис Адетокунбо

  • 25 март 2026 | 09:52
Обвиниха Милуоки в умишлено губене на мачове заради ситуацията с Янис Адетокунбо

Съюзът на играчите в Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада (НБА) критикува Милуоки Бъкс заради ситуацията със суперзвездата Янис Адетокунбо, обвинявайки отбора, че губи умишлено с цел по-добра позиция в драфта (от английски "tanking" - б.пр.).

Бъкс твърдят публично, че Адетокунбо е в лазарета заради травма в коляното на левия крак и не дават срок за неговото завръщане. Самият той обаче е заявил за представители на медиите в Щатите, че иска да се завърне на игрището преди края на сезона.

Еуфория за билети за визитата на Везенков от Евролигата в България
Еуфория за билети за визитата на Везенков от Евролигата в България

"НБА си има правила, според които баскетболисти като Янис Адетокунбо, участници в "Мача на звездите", трябва да бъдат на игрището, когато са здрави. За съжаление, тези правила са трудно приложими. От това страдат феновете, телевизиите и баскетболът като цяло. Ще си сътрудничим с НБА относно нови решения на проблема с умишленото губене с цел по-добра позиция в драфта", пишат от Съюза на играчите.

През този сезон Адетокунбо, двукратен MVP, пропусна 35 мача заради контузия. Бъкс отхвърлиха няколко оферти за трансфер на баскетболиста и медии в САЩ твърдят, че "елените" предпочитат звездата им да се излекува напълно за следващия сезон в НБА.

Милуоки е с баланс 29-42 и е само с 12 победи в 35 двубоя без Адетокунбо. За момента "елените" са с осем мача зад Шарлът Хорнетс в надпреварата за плей-ин турнира, а до края на редовния сезон остават 11 мача.

Адетокунбо е средно с по 27.6 точки, 9.8 борби и 5.4 асистенции средно на мач през 2025/2026.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Джа Морант няма да играе повече през този сезон за Мемфис

Джа Морант няма да играе повече през този сезон за Мемфис

  • 25 март 2026 | 11:14
  • 119
  • 0
Какво може Никола Йокич за 17 минути на терена?

Какво може Никола Йокич за 17 минути на терена?

  • 25 март 2026 | 11:02
  • 189
  • 0
Мичъл поведе Кавалиърс към плейофите с победа над Меджик

Мичъл поведе Кавалиърс към плейофите с победа над Меджик

  • 25 март 2026 | 10:13
  • 278
  • 0
Шарлът Хорнетс изравни клубен рекорд по отбелязани тройки

Шарлът Хорнетс изравни клубен рекорд по отбелязани тройки

  • 25 март 2026 | 09:43
  • 448
  • 0
Саша Везенков - магнит за MVP отличия

Саша Везенков - магнит за MVP отличия

  • 25 март 2026 | 07:56
  • 3421
  • 1
След нови четири мача битката на Изток се заплете много сериозно

След нови четири мача битката на Изток се заплете много сериозно

  • 25 март 2026 | 07:42
  • 3821
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

България реди две контроли през юни - ето съперниците

България реди две контроли през юни - ето съперниците

  • 25 март 2026 | 05:37
  • 20059
  • 54
Юношите до 19 се изправят срещу Англия днес

Юношите до 19 се изправят срещу Англия днес

  • 25 март 2026 | 10:43
  • 1281
  • 0
Стилиян Петров подава ръка на Хубси и Любо и обявява още няколко важни новини в Бургас

Стилиян Петров подава ръка на Хубси и Любо и обявява още няколко важни новини в Бургас

  • 25 март 2026 | 10:03
  • 3724
  • 7
"Лъвовете" в луксозен хотел в Джакарта

"Лъвовете" в луксозен хотел в Джакарта

  • 25 март 2026 | 05:24
  • 12675
  • 14
Том Уолш пред Sportal.bg: Искам олимпийското злато в Лос Анджелис

Том Уолш пред Sportal.bg: Искам олимпийското злато в Лос Анджелис

  • 25 март 2026 | 10:00
  • 1025
  • 0
Иван Колев: Със Соломонови о-ви няма да имаме проблеми, срещу Индонезия ще е по-трудно

Иван Колев: Със Соломонови о-ви няма да имаме проблеми, срещу Индонезия ще е по-трудно

  • 25 март 2026 | 03:03
  • 10936
  • 13