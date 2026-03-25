Обвиниха Милуоки в умишлено губене на мачове заради ситуацията с Янис Адетокунбо

Съюзът на играчите в Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада (НБА) критикува Милуоки Бъкс заради ситуацията със суперзвездата Янис Адетокунбо, обвинявайки отбора, че губи умишлено с цел по-добра позиция в драфта (от английски "tanking" - б.пр.).

Бъкс твърдят публично, че Адетокунбо е в лазарета заради травма в коляното на левия крак и не дават срок за неговото завръщане. Самият той обаче е заявил за представители на медиите в Щатите, че иска да се завърне на игрището преди края на сезона.

Еуфория за билети за визитата на Везенков от Евролигата в България

"НБА си има правила, според които баскетболисти като Янис Адетокунбо, участници в "Мача на звездите", трябва да бъдат на игрището, когато са здрави. За съжаление, тези правила са трудно приложими. От това страдат феновете, телевизиите и баскетболът като цяло. Ще си сътрудничим с НБА относно нови решения на проблема с умишленото губене с цел по-добра позиция в драфта", пишат от Съюза на играчите.

През този сезон Адетокунбо, двукратен MVP, пропусна 35 мача заради контузия. Бъкс отхвърлиха няколко оферти за трансфер на баскетболиста и медии в САЩ твърдят, че "елените" предпочитат звездата им да се излекува напълно за следващия сезон в НБА.

Милуоки е с баланс 29-42 и е само с 12 победи в 35 двубоя без Адетокунбо. За момента "елените" са с осем мача зад Шарлът Хорнетс в надпреварата за плей-ин турнира, а до края на редовния сезон остават 11 мача.

Адетокунбо е средно с по 27.6 точки, 9.8 борби и 5.4 асистенции средно на мач през 2025/2026.