Следете плейофите на НБА със Sportal.bg: Мач номер три в по една серия на Изток и Запад

В ранните часове на днешния 9-и май (събота) се играят две нови срещи от плейофите на НБА на САЩ и Канада. Отново има по един мач от двете конференции. Sportal.bg ви предлага да проследите тяхното развитие в реално време.

Филаделфия 76ърс и Ню Йорк Никс дават ход на събитията с Източната среща в 2:00 часа българско време. Нюйоркчани водят с 2-0 в серията, а Филаделфия днес за първи път е домакин.

От 4:30 часа стартира и Западната битка, в която Минесота Тимбъруулвс играе първото си домакинство от серията срещу Сан Антонио Спърс. След първите две срещи “вълците” и “шпорите” са с изравнени серии, тъй като си размениха по една победа.