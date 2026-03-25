Гоф елиминира в три сета Бенчич за 1/2-финал в Маями

Американката Коко Гоф се класира за полуфиналите на силния тенис турнир от категорията WTA 1000 в Маями, след като трудно преодоля Белинда Бенчич от Швейцария в три сета - 6:3, 1:6, 6:3q за два часа и 15 минути на корта.

Така поставената под номер 4 в схемата представителка на домакините достигна до тази фаза на турнира за първи път. В четвърти пореден мач Коко Гоф се нуждаеше от три сета, за да продължи напред. Тя дори допусна пробив в третата част и изоставаше с резултата с 2:3, но успя да спечели следващите четири поредни гейма за крайния успех.

"Горда съм със себе си, не смяташ, че ще стигна толкова далеч", коментира американката след мача.

Коко Гоф ще играе на полуфиналите в Маями срещу чехкинята Каролина Мухова, която надигра Виктория Мбоко от Канада със 7:5, 7:6 (5). Мухова направи голям мач с 32 печеливши удара и само 13 непредизвикани грешки срещу Мбоко, която тя вече победи на финала на турнира в Доха през февруари.

Гоф е фаворитка в полуфинала заради историята между двете, като младата американка е спечелила всичките пет мача помежду им, два от които са на финали - в Синсинати през 2023-та и в Пекин през 2024 година. Коко Гоф спечели срещу Мухова и на осминафиналите на Откритото първенство на Австралия в началото на годината.