Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  • 25 март 2026 | 10:13
  • 277
  • 0
Мичъл поведе Кавалиърс към плейофите с победа над Меджик

Кливланд Кавалиърс спечели със 136:131 срещу Орландо Меджик и си осигури място в плейофите на НБА благодарение на впечатляващото представяне на Донован Мичъл.

Въпреки че Меджик започнаха силно и завършиха първата четвърт с преднина от 39:32, домакините реагираха незабавно. С частичен резултат от 40:29 във втората четвърт, Кавалиърс обърнаха развоя на мача и се оттеглиха на почивката с преднина от 72:68. През второто полувреме отборът от Кливланд запази контрола върху темпото, издържа на натиска на гостите и спечели важна победа, подобрявайки баланса си до 45-27.

Еуфория за билети за визитата на Везенков от Евролигата в България
Еуфория за билети за визитата на Везенков от Евролигата в България

С този успех Кавалиърс станаха четвъртият отбор от Източната конференция, който „заключи“ мястото си в плейофите, следвайки Пистънс, Селтикс и Никс.

Най-добър за победителите беше Донован Мичъл, който направи изключително представяне с 42 точки, 2 борби и 3 асистенции. Джеймс Хардън добави 26 точки и 7 асистенции, Еван Мобли завърши с 18 точки, 9 борби и 6 асистенции.

Паоло Банчеро отбеляза 36 точки, 6 борби и 5 асистенции, а Тристан да Силва вкара 10 от своите 18 точки в последната четвърт за "Магьосниците". Орландо допусна шеста поредна загуба, след като преди това бе спечелил седем поредни успеха. 

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Джа Морант няма да играе повече през този сезон за Мемфис

Джа Морант няма да играе повече през този сезон за Мемфис

  • 25 март 2026 | 11:14
  • 119
  • 0
Какво може Никола Йокич за 17 минути на терена?

Какво може Никола Йокич за 17 минути на терена?

  • 25 март 2026 | 11:02
  • 189
  • 0
Обвиниха Милуоки в умишлено губене на мачове заради ситуацията с Янис Адетокунбо

Обвиниха Милуоки в умишлено губене на мачове заради ситуацията с Янис Адетокунбо

  • 25 март 2026 | 09:52
  • 648
  • 0
Шарлът Хорнетс изравни клубен рекорд по отбелязани тройки

Шарлът Хорнетс изравни клубен рекорд по отбелязани тройки

  • 25 март 2026 | 09:43
  • 448
  • 0
Саша Везенков - магнит за MVP отличия

Саша Везенков - магнит за MVP отличия

  • 25 март 2026 | 07:56
  • 3421
  • 1
След нови четири мача битката на Изток се заплете много сериозно

След нови четири мача битката на Изток се заплете много сериозно

  • 25 март 2026 | 07:42
  • 3821
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

България реди две контроли през юни - ето съперниците

България реди две контроли през юни - ето съперниците

  • 25 март 2026 | 05:37
  • 20049
  • 54
Юношите до 19 се изправят срещу Англия днес

Юношите до 19 се изправят срещу Англия днес

  • 25 март 2026 | 10:43
  • 1277
  • 0
Стилиян Петров подава ръка на Хубси и Любо и обявява още няколко важни новини в Бургас

Стилиян Петров подава ръка на Хубси и Любо и обявява още няколко важни новини в Бургас

  • 25 март 2026 | 10:03
  • 3722
  • 7
"Лъвовете" в луксозен хотел в Джакарта

"Лъвовете" в луксозен хотел в Джакарта

  • 25 март 2026 | 05:24
  • 12674
  • 14
Том Уолш пред Sportal.bg: Искам олимпийското злато в Лос Анджелис

Том Уолш пред Sportal.bg: Искам олимпийското злато в Лос Анджелис

  • 25 март 2026 | 10:00
  • 1025
  • 0
Иван Колев: Със Соломонови о-ви няма да имаме проблеми, срещу Индонезия ще е по-трудно

Иван Колев: Със Соломонови о-ви няма да имаме проблеми, срещу Индонезия ще е по-трудно

  • 25 март 2026 | 03:03
  • 10935
  • 13