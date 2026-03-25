Мичъл поведе Кавалиърс към плейофите с победа над Меджик

Кливланд Кавалиърс спечели със 136:131 срещу Орландо Меджик и си осигури място в плейофите на НБА благодарение на впечатляващото представяне на Донован Мичъл.

Въпреки че Меджик започнаха силно и завършиха първата четвърт с преднина от 39:32, домакините реагираха незабавно. С частичен резултат от 40:29 във втората четвърт, Кавалиърс обърнаха развоя на мача и се оттеглиха на почивката с преднина от 72:68. През второто полувреме отборът от Кливланд запази контрола върху темпото, издържа на натиска на гостите и спечели важна победа, подобрявайки баланса си до 45-27.

С този успех Кавалиърс станаха четвъртият отбор от Източната конференция, който „заключи“ мястото си в плейофите, следвайки Пистънс, Селтикс и Никс.

Най-добър за победителите беше Донован Мичъл, който направи изключително представяне с 42 точки, 2 борби и 3 асистенции. Джеймс Хардън добави 26 точки и 7 асистенции, Еван Мобли завърши с 18 точки, 9 борби и 6 асистенции.

Donovan Mitchell 42 PTS, 2 REB, 3 AST, 14/22 FG, 3/7 3FG, 11/11 FT, 78.2% TS vs Magic pic.twitter.com/ax6xz36lyg https://t.co/srm29LXsid — Basketball Performances (@NBAPerformances) March 25, 2026

Паоло Банчеро отбеляза 36 точки, 6 борби и 5 асистенции, а Тристан да Силва вкара 10 от своите 18 точки в последната четвърт за "Магьосниците". Орландо допусна шеста поредна загуба, след като преди това бе спечелил седем поредни успеха.