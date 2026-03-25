  Шарлът Хорнетс изравни клубен рекорд по отбелязани тройки

Шарлът Хорнетс изравни клубен рекорд по отбелязани тройки

Баскетболистите на Шарлът Хорнетс демонстрираха впечатляваща игра, разгромявайки Сакраменто Кингс със 134:90, и вече се нуждаят от още само две победи, за да си осигурят математически участие в плей-ин турнира на НБА.

До убедителния успех се стигна след 26 тройки, което е изравнен клубен рекорд. За постижението силно се включи от пейката Коби Уайт, който вкара 6 тройки от 8 опита. Това бе четвърта поредна победа на Хорнетс, както и техен 12-ти успех в последните 15 срещи. Уайт бе най-резултатен от всички в срещата с 27 точки. ЛаМело Бол отбеляза 6 коша от зоната за три точки от 13 опита и общо 20 точки.

В същото време Сакраменто допусна трета загуба в последните четири срещи, а 90-те точки са второ изравнено най-ниско постижение на тима през сезона.

„Стършелите“ наложиха своя ритъм от самото начало на мача, бързо изградиха двуцифрена преднина и стигнаха до комфортната победа, с която подобриха баланса си до 38-34.

Тази победа увеличи разликата между Хорнетс и Бъкс до девет победи, като „Елените“ имат баланс 29-42. Така 11 кръга преди края на редовния сезон отборът на Шарлът се нуждае от още само две, за да грабне ключа към място в плей-ин турнира.

Амбициите на Хорнетс обаче не спират дотук. Отборът се цели по-високо, тъй като разстоянието до шестото място, което води директно до плейофите и на което се намират Атланта Хоукс, е само две победи (40-32 е балансът за „Ястребите“).

