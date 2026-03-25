Томи Пол продължи да радва публиката в Маями

Томи Пол нямаше проблеми с класирането си за 1/4-финалите на турнира от сериите “Мастърс” в Маями. Представителят на домакините победи Томас Марин Ечевери от Аржентина с 6:1 6:3 за 75 минути игра.
Американецът беше безупречен от сервис и не допусна нито една двойна грешка, като и неговият опонент имаше много мощен начален удар, реализирайки осем аса. Пол демонстрира повече психологическа устойчивост във важните моменти и осъществи четири от петте си опита за пробив и не позволи на аржентинеца да направи нито един пробив.
В следващия кръг Томи Пол ще срещне французина Артус Фис, който отстрани Валентен Вашро от Монако с 6:4, 6:7(4), 6:4.