Томи Пол продължи да радва публиката в Маями

Томи Пол нямаше проблеми с класирането си за 1/4-финалите на турнира от сериите “Мастърс” в Маями. Представителят на домакините победи Томас Марин Ечевери от Аржентина с 6:1 6:3 за 75 минути игра.

Американецът беше безупречен от сервис и не допусна нито една двойна грешка, като и неговият опонент имаше много мощен начален удар, реализирайки осем аса. Пол демонстрира повече психологическа устойчивост във важните моменти и осъществи четири от петте си опита за пробив и не позволи на аржентинеца да направи нито един пробив.

Tommy reaches the quarterfinals in Miami for the first time



This is also his 1st Masters QF since Rome last season



✅7th Masters QF

✅Won 8 of last 10 matches



pic.twitter.com/AeNfpwN6CN — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) March 24, 2026

В следващия кръг Томи Пол ще срещне французина Артус Фис, който отстрани Валентен Вашро от Монако с 6:4, 6:7(4), 6:4.

