  25 март 2026 | 05:55
Томи Пол продължи да радва публиката в Маями

Томи Пол нямаше проблеми с класирането си за 1/4-финалите на турнира от сериите “Мастърс” в Маями. Представителят на домакините победи Томас Марин Ечевери от Аржентина с 6:1 6:3 за 75 минути игра.

Американецът беше безупречен от сервис и не допусна нито една двойна грешка, като и неговият опонент имаше много мощен начален удар, реализирайки осем аса. Пол демонстрира повече психологическа устойчивост във важните моменти и осъществи четири от петте си опита за пробив и не позволи на аржентинеца да направи нито един пробив.

В следващия кръг Томи Пол ще срещне французина Артус Фис, който отстрани Валентен Вашро от Монако с 6:4, 6:7(4), 6:4.

Още от Тенис

Лехечка стигна четвъртфиналите в Маями

Лехечка стигна четвъртфиналите в Маями

  • 24 март 2026 | 22:04
  • 668
  • 0
Фис ще се бори за финалната четворка след труден успех

Фис ще се бори за финалната четворка след труден успех

  • 24 март 2026 | 21:53
  • 897
  • 0
Шиникова и Иванова се класираха за четвъртфиналите на двойки в Египет

Шиникова и Иванова се класираха за четвъртфиналите на двойки в Египет

  • 24 март 2026 | 18:57
  • 876
  • 0
Националният турнир по скуош събра над 60 участници в София

Националният турнир по скуош събра над 60 участници в София

  • 24 март 2026 | 17:07
  • 479
  • 0
Александър Василев записа победа в Хърватия

Александър Василев записа победа в Хърватия

  • 24 март 2026 | 17:04
  • 699
  • 0
Сабаленка: Хората често са невъзпитани и груби към нас

Сабаленка: Хората често са невъзпитани и груби към нас

  • 24 март 2026 | 15:07
  • 1993
  • 3
Виж всички

България реди две контроли през юни - ето съперниците

България реди две контроли през юни - ето съперниците

  • 25 март 2026 | 05:37
  • 4122
  • 16
"Лъвовете" в луксозен хотел в Джакарта

"Лъвовете" в луксозен хотел в Джакарта

  • 25 март 2026 | 05:24
  • 2795
  • 0
Иван Колев: Със Соломонови о-ви няма да имаме проблеми, срещу Индонезия ще е по-трудно

Иван Колев: Със Соломонови о-ви няма да имаме проблеми, срещу Индонезия ще е по-трудно

  • 25 март 2026 | 03:03
  • 4134
  • 4
Официално: Ерата “Салах” в Ливърпул приключва

Официално: Ерата “Салах” в Ливърпул приключва

  • 24 март 2026 | 20:57
  • 30827
  • 92
Валенсия излъга Везенков и компания в последните секунди на невероятен трилър

Валенсия излъга Везенков и компания в последните секунди на невероятен трилър

  • 24 март 2026 | 23:35
  • 10345
  • 14
Черно море Тича не сгреши срещу Левски в София

Черно море Тича не сгреши срещу Левски в София

  • 24 март 2026 | 20:47
  • 6064
  • 7