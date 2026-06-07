Донски загуби първия си "Чалънджър" финал

Националът на България за купа „Дейвис“ Александър Донски загуби финала на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка от сериите „Чалънджър 50“ в Сентурион (Република Южна Африка) с награден фонд 63 хиляди долара.

27-годишният българин, който достигна за първи път в кариерата си до мач за титлата на сингъл на турнири "Чалънджър", загуби от представителя на домакините и поставен под номер 6 в схемата Филип Хенинг с 2:6, 6:3, 6:7(6) за два часа и 9 минути игра.

Двубоят беше изключително оспорван и се реши след тайбрек в третия сет. В първата част Хенинг направи два пробива и поведе в резултата. Втората част обаче беше за Донски, който направи брейк в шестия гейм и изравни. В решителната трета част двамата печелеха подаванията си, а българинът отрази два мачбола в десетия гейм. В последвалия тайбрек Донски имаше аванс от 5:2, пропиля мачбол при 6:5, след което загуби три поредни разигравания, а с това и срещата.

Преди това двубой Донски записа шест поредни победи, след като стартира от квалификациите.

Българинът заработи 5500 долара и 28 точки за световната ранглиста, в която в момента заема 687-ото място. В понеделник той ще се изкачи до около 538-а позиция - близо до рекордната в кариерата му 523-а.

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