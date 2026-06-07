Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Донски загуби първия си "Чалънджър" финал

Донски загуби първия си "Чалънджър" финал

  • 7 юни 2026 | 15:42
  • 368
  • 0
Донски загуби първия си "Чалънджър" финал

Националът на България за купа „Дейвис“ Александър Донски загуби финала на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка от сериите „Чалънджър 50“ в Сентурион (Република Южна Африка) с награден фонд 63 хиляди долара.

27-годишният българин, който достигна за първи път в кариерата си до мач за титлата на сингъл на турнири "Чалънджър", загуби от представителя на домакините и поставен под номер 6 в схемата Филип Хенинг с 2:6, 6:3, 6:7(6) за два часа и 9 минути игра.

Двубоят беше изключително оспорван и се реши след тайбрек в третия сет. В първата част Хенинг направи два пробива и поведе в резултата. Втората част обаче беше за Донски, който направи брейк в шестия гейм и изравни. В решителната трета част двамата печелеха подаванията си, а българинът отрази два мачбола в десетия гейм. В последвалия тайбрек Донски имаше аванс от 5:2, пропиля мачбол при 6:5, след което загуби три поредни разигравания, а с това и срещата.

Преди това двубой Донски записа шест поредни победи, след като стартира от квалификациите.

Българинът заработи 5500 долара и 28 точки за световната ранглиста, в която в момента заема 687-ото място. В понеделник той ще се изкачи до около 538-а позиция - близо до рекордната в кариерата му 523-а.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Тенис

Финалът на "Ролан Гарос": Зверев започна с пробив

Финалът на "Ролан Гарос": Зверев започна с пробив

  • 7 юни 2026 | 16:10
  • 9109
  • 0
Шарапова остана във възторг от триумфа на Андреева

Шарапова остана във възторг от триумфа на Андреева

  • 7 юни 2026 | 01:56
  • 9594
  • 8
Мира Андреева след триумфа в Париж: Беше голяма моя мечта да спечеля този турнир

Мира Андреева след триумфа в Париж: Беше голяма моя мечта да спечеля този турнир

  • 6 юни 2026 | 19:33
  • 1976
  • 3
Донски за първи път е на финал на "Чалънджър"

Донски за първи път е на финал на "Чалънджър"

  • 6 юни 2026 | 18:02
  • 1141
  • 1
19-годишна рускиня с исторически триумф на "Ролан Гарос"

19-годишна рускиня с исторически триумф на "Ролан Гарос"

  • 6 юни 2026 | 17:50
  • 33617
  • 75
Пламен Колев и Илина Илиева станаха шампиони на Държавното първенство до 16 години

Пламен Колев и Илина Илиева станаха шампиони на Държавното първенство до 16 години

  • 6 юни 2026 | 16:00
  • 964
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Регистрацията е факт: българка, британци, германец и канадец са новите шефове на Левски (ето техните имена и позиции)

Регистрацията е факт: българка, британци, германец и канадец са новите шефове на Левски (ето техните имена и позиции)

  • 7 юни 2026 | 13:10
  • 28459
  • 176
Никола Цолов триумфира в Монако за трета победа през сезона във Формула 2

Никола Цолов триумфира в Монако за трета победа през сезона във Формула 2

  • 7 юни 2026 | 11:30
  • 48733
  • 72
Гран При на Монако: Антонели води комфортно пред Хамилтън и Леклер (следете на живо)

Гран При на Монако: Антонели води комфортно пред Хамилтън и Леклер (следете на живо)

  • 7 юни 2026 | 16:30
  • 4043
  • 4
Световните вицешампиони от България спечелиха последната си контрола преди Лигата на нациите

Световните вицешампиони от България спечелиха последната си контрола преди Лигата на нациите

  • 7 юни 2026 | 05:05
  • 40057
  • 21
Левски преговаря с национал на Алжир

Левски преговаря с национал на Алжир

  • 7 юни 2026 | 09:04
  • 22263
  • 48
Финалът на "Ролан Гарос": Зверев започна с пробив

Финалът на "Ролан Гарос": Зверев започна с пробив

  • 7 юни 2026 | 16:10
  • 9109
  • 0