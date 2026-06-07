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  3. Илиян Радулов започна с победа в Лион

Илиян Радулов започна с победа в Лион

  • 7 юни 2026 | 14:36
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Илиян Радулов започна с победа в Лион

Националът на България за Купа "Дейвис" Илиян Радулов стартира с победа в квалификациите на турнира по тенис на клей от сериите "Чалънджър 100" в Лион (Франция) с награден фонд 160 680 евро.

20-годишният българин победи Мариано Кестелбоим (Аржентина) с 6:3, 2:6, 6:3 за малко повече от два часа на корта.

Радулов поведе с 4:0 по пътя си към успеха в първия сет. След това той допусна два пробива и загуби втората част с 2:6. В решителния трети сет българинът взе аванс от 4:1, в осмия гейм пропиля два мачбола, но в следващия затвори мача при третата си възможност.

Националът заработи 810 евро и 2 точки за световната ранглиста, в която заема 509-а позиция, а в спор за място в основната схема той ще играе утре срещу швейцареца Лука Щели.

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