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Кузманов постигна успех в първия кръг на квалификациите на "Чалънджър" в Братислава

  • 7 юни 2026 | 17:37
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Кузманов постигна успех в първия кръг на квалификациите на "Чалънджър" в Братислава

Димитър Кузманов стартира с победа в квалификациите на турнира по тенис на клей от сериите "Чалънджър 100" в Братислава (Словакия) с награден фонд 160 680 евро. Пловдивчанинът, който е девети поставен в схемата на пресявките, се наложи над Вадим Урсу (Украйна) с 4:6, 6:2, 6:1 за близо два часа игра.

Кузманов загуби първия сет, след като допусна пробив още в първия гейм на мача, но в следващите два части доминираше и даде общо само три гейма на съперника си.

Така той заработи 2 точки за световната ранглиста, в която заема 338-о място, а за попадане в основната схема ще играе утре срещу номер 2 Бувайсар Гадамаури (Белгия).

Александър Донски, който по-рано днес стана вицешампион на сингъл на турнир "Чалънджър" в Сентурион (Република Южна Африка), ще започне от основната схема на сингъл и на двойки в Братислава.

При дуетите българинът и Андрю Паулсон (Чехия) са трети поставени и първите им съперници ще бъдат Лукаш Покорни (Словакия) и Виталий Сачко (Украйна), а на сингъл Донски ще играе срещу бразилеца Жоао да Силва.

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