Джош Кър ще бяга една миля на Диамантената лига в Лондон

Новокоронованият световен шампион на 3000 метра в зала Джош Кър ще се завърне на пистата за надпреварата на една миля по време на лондонския кръг от Диамантената лига през 2026 г.

Кър, който беше един от няколкото британски атлети, спечелили злато на Световното първенство по лека атлетика в зала в Торун миналия уикенд, ще оглави състезанието на 18 юли.

Световният шампион на 1500 метра от 2023 г. ще се надява да постигне още по-бързо време, когато се изправи пред родната си публика на стадиона в Лондон.

"Състезанието има невероятна история и възможността да се състезавам в това събитие в Лондон е специална“, заяви 28-годишният атлет.

"Имам големи цели това лято – не е тайна, че искам да се състезавам за Шотландия в дисциплината една миля на Игрите на Британската общност в Глазгоу – и това се вписва перфектно в графика ми. Това е състезание от Диамантената лига, така че знам, че конкуренцията ще бъде силна, но не се притеснявам кой ще бъде там и кой не. Мога да контролирам единствено собственото си представяне, така че искам да изляза и да бягам бързо. Искам да го направя запомнящо се.“

Снимки: Gettyimages