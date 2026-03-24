Плейофите в женското първенство започват на 3 април

Плейофите в женското първенство по баскетбол ще стартират на 3 април. В полуфиналите ще участват Монтана 2003, Берое Стара Загора, Рилски спортист и още един тим - БФБ Отбор.
Последният състав ще бъде воден от Лилия Георгиева и ще бъде съставен от млади състезателки. Този тим вече дебютира в турнира за efbet Купа на България 2026 за жени. Част от него ще са и баскетболистките, които донесоха на България място в Дивизия А при 16-годишните през лятото на 2025 г. в Истанбул (Турция).
Ето и програмата на мачовете от полуфиналите:
3 април:
Монтана 2003 - БФБ Отбор - 17.30 ч.
4 април:
БФБ Отбор - Монтана 2003 - 15.00 ч.
Рилски спортист - Берое Стара Загора - 16.00 ч.
5 април:
Монтана 2003 - БФБ Отбор - 15.00 ч.
6 април:
Берое Стара Загора - Рилски спортист - 18.00 ч.
8 април:
Рилски спортист - Берое Стара Загора - 18.00 ч.
В сериите ще се играе до две победи от три двубоя.