Очаквайте на живо: Черно море Тича гони задължителна победа срещу Левски

Левски приема Черно море Тича от 19:00 часа тази вечер в "Триадица" в София в първия мач от 27-ия кръг на Sesame НБЛ.

"Сините" на Константин Папазов са на дъното на класирането с едва 3 победи и 20 поражения. Варненци пък дишат във врата на лидерите в класирането Балкан и Рилски спортист, които са с показатели 19-5. Воденият от Васил Евтимов е с 18-6 и все още има своите шансове да завърши редовния сезон на първо място в подреждането.

"Моряците" вече постигнаха две победи срещу столичани този сезон - 89:76 в София в края на октомври и 109:77 във Варна през януари.

Снимка: Sesame НБЛ