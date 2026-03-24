Националният турнир по скуош събра над 60 участници в София

През изминалите дни София беше домакин на вълнуващи мачове, силна конкуренция и много емоции по време на Националния турнир по скуош за мъже, жени и деца. Състезанието премина при отлична атмосфера, спортсменство и достойно представяне от страна на всички участници, които наброяваха над 60.

Шампион при мъжете стана Филип Георгиев, среброто спечели Лиан Тодоров, а бронзът отиде при Любомир Наков.

При жените титлата завоюва талантливата Сиана Жилева, пред Емма Петева и Ема Божилова. И за трите Държавното бе генерална репетиция преди Европейското първенство по скуош за юноши и девойки в Краков (Полша) в края на седмицата.

Шампиони в останалите възрастови категории:

Момчета до 11 г.

1. Максим Костов

2. Пламен Кърпачев

3. Емил Велянов

Момчета до 15 г.

1. Симеон Харизанов

2. Александър Петров

3. Теодор Стайков

Момчета до 19 г.

1. Нестор Саплашенко

2. Спас Ибришимов

3. Божидар Харизанов

Момичета до 13 г.

1. Сияна Енева

2. Рая Турлакова

3. Габриела Зарова

Момичета до 19г.

1. Сиана Жилева

2. Емма Петева

3. Ема Божилова

Надпреварата се проведе под егидата на Българската федерация по скуош в SAF INVEST, Fortex, зала Fireball Sports Hall и Leo Squash Club.