Йоан Величков и Мария Йовкова с по две титли на Държавното по тенис на маса

Националите Йоан Величков (Марек-Дигеста спорт, Дупница) Мария Йовкова (Комфорт, Варна) спечелиха по две титли на Държавното индивидуално първенство по тенис на маса за мъже и за жени, което се състоя в "Асарел Арена" в Панагюрище.

Величков триумфира на сингъл след успех на финала над Владимир Петков (Тетрон, Плевен). Бронза заслужи Ивайло Косев (Тетрон, Плевен).

Той взе титлата и при мъжите двойки заедно със Стефан Димитров след победа на финала над съотборниците си Христо Христев и Радослав Котев. Владимир Петков се окичи с бронза в тандем с Денислав Коджабашев.

Йовкова заслужи златото поединично след категоричен успех на финала над Цветелина Георгиева. С бронза пък остана нейната съотборничка Виктория Персова.

На смесени двойки Мария Йовкова взе шампионската титла в тандем с Христо Христонов (ЦСКА София) след победа на финала над Персова и Владимир Петков.

Персова пък стигна до златото на двойки при жените заедно с Анита Петкова (Дунав Русе), след като двете надделяха в мача за трофея над Мария Йовкова и Калина Христова (ЦСКА София).