Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Йоан Величков и Мария Йовкова с по две титли на Държавното по тенис на маса

Йоан Величков и Мария Йовкова с по две титли на Държавното по тенис на маса

  • 24 март 2026 | 16:09
Йоан Величков и Мария Йовкова с по две титли на Държавното по тенис на маса

Националите Йоан Величков (Марек-Дигеста спорт, Дупница)  Мария Йовкова (Комфорт, Варна) спечелиха по две титли на Държавното индивидуално първенство по тенис на маса за мъже и за жени, което се състоя в "Асарел Арена" в Панагюрище.

Величков триумфира на сингъл след успех на финала над Владимир Петков (Тетрон, Плевен). Бронза заслужи Ивайло Косев (Тетрон, Плевен).

Той взе титлата и при мъжите двойки заедно със Стефан Димитров след победа на финала над съотборниците си Христо Христев и Радослав Котев. Владимир Петков се окичи с бронза в тандем с Денислав Коджабашев.

Йовкова заслужи златото поединично след категоричен успех на финала над Цветелина Георгиева. С бронза пък остана нейната съотборничка Виктория Персова.

На смесени двойки Мария Йовкова взе шампионската титла в тандем с Христо Христонов (ЦСКА София) след победа на финала над Персова и Владимир Петков.

Персова пък стигна до златото на двойки при жените заедно с Анита Петкова (Дунав Русе), след като двете надделяха в мача за трофея над Мария Йовкова и Калина Христова (ЦСКА София).

Следвай ни:

Агенцията по вписванията отказа да заличи Стефка Костадинова начело на БОК

Емона Иванова спечели сребърен медал на турнир по парабадминтон в Испания

Смятан за откраднат трофей бе открит при инвентаризация

Никола Карастоянов след мача с Чардафон: Победихме, но играхме слабо

Анна Музичук ще замени индийката Хумпи Конеру в Турнира на претендентките

Tomorrowland Winter: най-популярното подгряващото парти преди Тур дьо Франс

Виж всички

Водещи Новини

Георги Костадинов: Мисля за отказване, но сега целият ми фокус е върху нашата крайна цел

ЦСКА назначи нов главен методист

Стилиян Петров пристига в Бургас, за да обяви голяма новина

Еуфория за билети за визитата на Везенков от Евролигата в България

Бала: Много съм щастлив в Левски, като свърши първенството, ще видим каква ще е съдбата ми

Огромна порция страхотни двубои ни очакват в поредния кръг на Евролигата

