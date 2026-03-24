  3. Нестеров загуби на полуфиналите в Ираклион

Нестеров загуби на полуфиналите в Ираклион

  • 24 март 2026 | 14:47
Нестеров загуби на полуфиналите в Ираклион

Националът на България за Купа „Дейвис“ Пьотр Нестеров отпадна на полуфиналите на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка в Ираклион (Гърция) с награден фонд 25 хиляди долара.

Нестеров загуби от шестия в схемата Бувайсар Гадамори (Белгия) с 2:6, 6:7(2) за 107 минути, след като не успя да реализира нито един пробив в мача.

Надпреварата се доигра, след като беше прекъсната заради дъждове за четири дни, а титлата спечели поставеният под номер 4 Стефан Достанич (САЩ), който надделя на финала над Гадамори с 6:3, 3:6, 10-6.

Пегула и Рибакина си осигуриха нова среща след експресни победи в Маями

Синер се разправи с Муте и подобри постижение на Джокович

Виктория Мбоко елиминира Мира Андреева в Маями

Медведев и Оже-Алиасим приключиха в третия кръг в Маями

Пьотр Нестеров се класира за полуфиналите на сингъл в Ираклион

Ига Швьонтек се раздели с треньора си след ранното отпадане в Маями

Георги Костадинов: Мисля за отказване, но сега целият ми фокус е върху нашата крайна цел

ЦСКА назначи нов главен методист

Стилиян Петров пристига в Бургас, за да обяви голяма новина

Еуфория за билети за визитата на Везенков от Евролигата в България

Бала: Много съм щастлив в Левски, като свърши първенството, ще видим каква ще е съдбата ми

Огромна порция страхотни двубои ни очакват в поредния кръг на Евролигата

