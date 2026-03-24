Гресие се цели в световния рекорд на 5 км в Лил

Световният шампион на 10 000 метра Джими Гресие ще се опита да постави първия си световен рекорд по време на състезанието Urban Trail de Lille на 4 април.

Гресие вече е носител на европейския рекорд на 5 км с време 12:57, което постигна в Лил миналата година. Този път обаче французинът се е прицелил в световния рекорд от 12:49, поставен от етиопеца Бериху Арегави в Барселона през 2021 г.

За Гресие това ще бъде първото състезание след Световния шампионат по крос-кънтри в Талахаси на 10 януари. Оттогава насам той тренира на висока надморска височина в Южна Африка и се чувства във форма да атакува рекордите в началото на следващия месец.

"Искам да подобря световния рекорд на 5 км шосейно бягане. Не знам дали ще успея, но знам, че ще направя всичко възможно, за да достигна самия връх. Внимателен съм с храната, лягам си рано, хидратирам се добре и мисля само за бягане. Нищо друго не може да ме разсее! Това е моята нагласа. Преследвам свещения граал“, заяви Гресие, цитиран от RunIX.

Сред участниците на 5 км е и Ян Шруб, който не бива да бъде подценяван. Шруб завърши под предишния европейски рекорд на 5 км с време 13:00 в същото състезание, преди да стане едноличен притежател на европейския рекорд на 10 км в Кастельон миналия месец. Там той записа 26:43, подобрявайки с две секунди наскоро поставения рекорд на Андреас Алмгрен и побеждавайки шведа в надпреварата.

Шруб демонстрира своята универсалност, като спечели бронзов медал този уикенд на 3000 метра на Световното първенство по лека атлетика в зала в Торун – първият глобален медал в кариерата му досега.

