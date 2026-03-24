  3. "Къмюнити Шийлд" няма да се играе на "Уембли"

  • 24 март 2026 | 14:28
Двубоят за “Къмюнити Шийлд” през тази година няма да се проведе на “Уембли”, обяви Футболната асоциация на Англия. Причината за това е, че националният стадион на страната е ангажиран между 14-и и 19-и август заради пет поредни концерта на канадската звезда The Weeknd. Домакин на двубоя ще бъде “Принсипалити Стейдиъм” в Кардиф, където сблъсъкът се провеждаше между 2001-ва и 2006-а година, когато се извършваше реконструкцията на “Уембли”. Откакто през 2007 година мачът за “Къмюнити Шийлд” се завърна на националния стадион, само в две години имаше различен домакин от “Уембли”. През 2012-а срещата се изигра на “Вила Парк” заради Олимпийските игри, а през 2022-ра двубоят се проведе на “Кинг Пауър сСтейдиъм” заради финала на Европейското първенство по футбол за жени.

По всяка вероятно сблъсъкът между шампиона в Премиър лийг и носителя на ФА Къп ще се състои на 16 август. Ако носителят на двете отличи е един и същи отбор, тогава за трофея ще спорят първият и вторият в крайното класиране на Висшата лига.

