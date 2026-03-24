“Къмюнити Шийлд” няма да се играе на “Уембли”

Двубоят за “Къмюнити Шийлд” през тази година няма да се проведе на “Уембли”, обяви Футболната асоциация на Англия. Причината за това е, че националният стадион на страната е ангажиран между 14-и и 19-и август заради пет поредни концерта на канадската звезда The Weeknd. Домакин на двубоя ще бъде “Принсипалити Стейдиъм” в Кардиф, където сблъсъкът се провеждаше между 2001-ва и 2006-а година, когато се извършваше реконструкцията на “Уембли”. Откакто през 2007 година мачът за “Къмюнити Шийлд” се завърна на националния стадион, само в две години имаше различен домакин от “Уембли”. През 2012-а срещата се изигра на “Вила Парк” заради Олимпийските игри, а през 2022-ра двубоят се проведе на “Кинг Пауър сСтейдиъм” заради финала на Европейското първенство по футбол за жени.

По всяка вероятно сблъсъкът между шампиона в Премиър лийг и носителя на ФА Къп ще се състои на 16 август. Ако носителят на двете отличи е един и същи отбор, тогава за трофея ще спорят първият и вторият в крайното класиране на Висшата лига.

