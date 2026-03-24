Президентът на Европейската атлетика приветства доминацията на континента на Световното в зала

  24 март 2026 | 13:47
Президентът на Европейската атлетика Добромир Карамаринов определи представянето на атлетите от Стария континент на Световното първенство по лека атлетика в зала, което приключи в неделя (22-ри), като "историческо“.

"С 18 победи в 27 дисциплини, европейските атлети спечелиха две трети от златните медали на Световното първенство по лека атлетика в зала в Полша“, заяви той пред сайта на Европейската атлетика. "Тези исторически постижения означават, че Европа може да отпразнува изравняването на най-добрия си резултат от 18 златни медала, постигнат също в Маебаши, Япония, през 1999 г.“

"Общо 44 медала, включително 15 сребърни и 11 бронзови, са изключително постижение на най-високо ниво в нашия спорт“, добави Карамаринов.

"Специални поздравления за Симон Ехамер за неговия невероятен световен рекорд при спечелването на седмобоя при мъжете. Също така, за Мондо Дуплантис в овчарския скок при мъжете, Кийли Ходжкинсън на 800 метра при жените и белгийската смесена щафета 4х400 метра за това, че поставиха рекорди на шампионата по пътя към златото.“

"Станахме свидетели и на още три водещи постижения в света от Герсон Балде в скока на дължина при мъжете, Анди Диас Ернандес в тройния скок при мъжете и Джорджия Хънтър Бел на 1500 метра при жените.“

"Поздравления за всички атлети за техния невероятен успех, както и за техните треньорски екипи и федерациите членки за цялата подкрепа, която са им оказали.“

Президентът също така похвали организаторите на събитието в Полша.

"Нашите приятели и партньори от полската атлетика за пореден път доказаха колко надеждни домакини са на големи събития. Бих искал да ги поздравя за още едно великолепно събитие в тяхната гостоприемна страна“, каза той.

"Сигурни сме, че те ще оправдаят всички наши надежди и очаквания отново, когато догодина бъдат домакини на Европейските първенства по лека атлетика за юноши и девойки под 20 и 23 години в Бидгошч. Но първо, насочваме вниманието си към това лято и Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам 2026.“

"Европейските звезди ни осигуриха невероятен сезон в зала и това ни даде още повече причини да очакваме с нетърпение Бирмингам 2026, където със сигурност ще има още много златни моменти, които цяла Европа да отпразнува заедно.“

Снимка: European Athletics

