  14-годишен билярден феномен разтърси Ямбол

  • 24 март 2026 | 12:36
Първото издание на Лига България за 2026 година – Ямбол Open – се превърна в истински спектакъл за феновете на билярда у нас. Турнирът събра едни от най-добрите състезатели в страната и предложи зрелищни двубои, високо темпо и напрежение до последната топка.

 Стелиан Кукучев от Стара Загора, СК „КЮБОЛ“ заслужено грабна титлата след перфектно представяне – без нито една загуба по пътя към златото. Стабилна игра, увереност и контрол във всяка ситуация го изведоха до върха.

 Истинската сензация обаче беше 14-годишният Георги Терзийски от СК „Академията“!Младият талант впечатли всички с изключителна зрялост, хладнокръвие и класа, която рядко се вижда дори при опитни състезатели. Терзийски изигра феноменален втори ден, елиминирайки силни противници и достигайки до финала, където бе на крачка от титлата. Представянето му ясно показа, че българският билярд има нова изгряваща звезда.

 Третите места бяха за Живко Петков (СК „Хот Шот“) и национала Дилиян Тиклев (СК „Академията“), които също демонстрираха високо ниво, но отпаднаха на полуфиналите след оспорвани сблъсъци.

 Турнирът в Ямбол се отличи не само със силна конкуренция, но и с перфектна организация от страна на домакините от клуб „Мотив8“. Всички маси бяха излъчвани на живо, а онлайн аудиторията надхвърли 3500 зрители, което е ясен знак за нарастващия интерес към билярда в България.

 Коментаторът Цветан Цветанов допринесе допълнително за атмосферата с емоционално и професионално отразяване, което пренесе зрителите директно в залата по време на най-напрегнатите моменти.

 Организаторите изказват специални благодарности към всички участници, публиката и партньорите на събитието, както и към спонсорите TeamKraft Sports, Pro Billiard Shop и Predator Cues, които продължават да подкрепят развитието на спорта у нас.

Ямбол Open 2026 показа едно – бъдещето на българския билярд вече е тук, и то изглежда повече от обещаващо, споделят от родната федерация.

