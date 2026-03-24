Weekend Tour 2026: Осем тенис уикенда съчетават спорт и почивка в България и Гърция

Организаторите на любителските тенис турнири от Weekend Tour представиха официално календара за сезон 2026, който тази година включва осем събития. Избрани са едни от най-предпочитаните дестинации за тенис и релакс в България и Гърция, които продължават концепцията за съчетание между активна почивка и спортни предизвикателства.

Сезонът стартира през април с турнир в района на Гоце Делчев, а програмата обхваща разнообразни локации в морски и планински курорти. Финалът ще бъде поставен в края на октомври с престижно събитие в Sani Resort на Халкидики – курортно селище, известно със своята луксозна база и отличните условия за игра на кортовете на школата на Рафаел Надал.

Комбинация от тенис, туризъм и приятелско преживяване

Weekend Tour е част от платформата Interactive Tennis – общност, която вече повече от десетилетие развива любителския тенис в България. Форматът съчетава състезания на различни нива с перфектни условия за почивка, СПА преживявания и разнообразни активности за участниците и техните близки.

Всеки турнир се провежда в подбрани хотелски комплекси с високо ниво на обслужване и качествени кортове, а в организацията на турнирите акцентът пада върху приятелската атмосфера и възможността за нови контакти. Не е чудно, че и през 2026 г. се очаква събитията да привлекат стотици любители на тениса от цялата страна.

Основни акценти в календара

Организаторите залагат на разнообразие от дестинации и формати, подходящи както за напреднали, така и за начинаещи тенис ентусиасти.

Акцентите в календара са:

Пролетно откриване с тенис и гурме преживявания в Гоце Делчев.

Летни събития в морски и планински курорти като Банско, Правец, Созопол, отворени за всеки желаещ.

Мастърси за напреднали, съчетани с Next Gen турнири за дебютанти, в Албена, Santa Marina и Sani Resort.

Финален мастърс турнир през октомври, в края на гръцкото лято, на кортовете на Рафаел Надал.

Растящ интерес към спортния туризъм

Според екипа зад проекта, интересът към подобен тип събития продължава да расте, тъй като все повече хора търсят активни и приятни начини за прекарване на свободното време. А в Weekend Tour винаги има по приятни възможности не само за състезателите, а и за техните семейства.

Записванията за част от събитията на сезон 2026 вече са отворени, а ранните регистрации дават възможност за участие при преференциални условия.