Станка Златева: Вкарахте ме в цирк, но животът е прекрасен

Животът е прекрасен. Забавляваме се. Вкарахте ме в един цирк, гдето ви уйдисвам. Това бяха първите думи на Станка Златева след изслушването й пред Комисията за дискриминация. А следващата седмица ще има ново заседание.

Тя трябваше да дава обяснения за свои думи още отпреди да оглави федерацията по борба, както и за действията си, откакто е неин ръководител.

Заседанието беше свикано по жалба от ЦСКА. Дълго време натурализирани борци на клуба не бяха допускани до международни турнири. В същото време 50 клуба внесоха искане за свикване на ново изборно събрание. По-рано през март бе организиран и протест срещу настоящото управление.

Хайде да не се лъжем

"Аз съм колкото спокоен човек, така и борбен в живота и ще покажа, че нещата не са такива, каквото ги изкарват. Медалите за тази година мислите ли, че аз ги провалих? Хайде да не се лъжем кой колко години управлява борбата и кой я докара до такова ниво. За една година нито можеш да направиш състезател, нито да го опропастиш, ако той не иска", коментира Златева, цитирана от bTV.

"От една година, откакто сме встъпили в работа към тая федерация, ние нямаме спокойствие и постоянно се измисля нещо ново. Сега ще видите колко жалбички има и колко други неща има, които те първа ще представят и ще се срещаме тук. Колко неща има, които са пуснати в прокуратура, колко неща има, които не са били справедливи като цяло."

Българско гражданство

"Сега се радвам, че клубовете са обединени. Има няколко, които няма как да отказват и са притискани. Искам да видите подписката за общо събрание - кои са тия клубове, каква дейност имат. Преди всичко. И тогава да ми кажете колко големи клуба има, които не са сгъвани никъде и продължавате за това нещо и искат промяна."

"В Сливен на шампионата беше направена подписка от треньорите и от хора от клубовете, които не искат да допускаме чужденци без лични карти, без българско гражданство. Защото има много и чакаха много, които можеха да ги пуснат. Но с тази подписка ние сме го вкарали и има решение на управителен съвет. А че няма да се допускат хора без българско гражданство. Това не е международен турнир. Това е шампионат на България и той определя състава оттук нататък за европейско и за световно."

"Това с детето беше пародия, която беше спретната от всички тях. Много добре знае треньорът и майката ще излиза с телефона да ги снима. Това беше постановка. Вижте ли, че постоянно търсят провокация и скандал. Всичко върви, пари има, всички са на подготовка, пълно е с деца. Кое не им хареса?"