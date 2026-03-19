  3. Над 80 клуба подкрепят реформаторската програма на президента на БФ Борба Станка Златева

Над 80 клуба подкрепят реформаторската програма на президента на БФ Борба Станка Златева

  • 19 март 2026 | 20:30
Над 80 клуба подкрепят реформаторската програма на президента на БФ Борба Станка Златева

  • 19 март 2026 | 20:30

Управителният съвет на Българската федерация по борба (БФ Борба) ще изпълни стриктно всичките си законови ангажименти, свързани с внесената подписка за свикване на извънредно Общо събрание, се казва в изявление на централата.

"В тази връзка компетентните държавни институции ще извършат необходимата проверка относно редовността на подписите, както и относно правомощията на клубовете, включени в подписката, съобразно актуалното им членство във федерацията. Към настоящия момент над 80 клуба - редовни членове на Българската федерация по борба, изразяват категорична подкрепа за програмата за реформи, с която през изминалата година Станка Златева бе избрана за председател. Тази програма е насочена към устойчиво развитие, прозрачност в управлението и повишаване на конкурентоспособността на българските състезатели на международната сцена", пишат от федерацията в официалния си сайт.

"Българската борба остава символ на национална гордост - спорт с дълбоки традиции, донесъл на страната ни множество олимпийски, световни и европейски отличия. Днес федерацията продължава да надгражда това наследство с ясната цел да утвърди България сред водещите сили в световната борба.

Управителният съвет потвърждава своята ангажираност към всички национални състезатели, включително представителите на СК по борба ЦСКА, като гарантира изпълнението на поетите задължения, осигуряване на необходимите условия за подготовка и участие в престижни международни състезания при строго спазване на устава и нормативните документи на федерацията.

БФ Борба ще продължи да работи в интерес на спорта, на всички клубове и български състезатели, водена от принципите на законност, отговорност и уважение към традициите на родната борба", завършва изявлението.

