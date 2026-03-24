Как така един тенисист е обсебен от квантовата физика

Миналата година Терънс Атман беше на гости в дома на родителите си в Северна Франция. Една вечер, буден до късно заради джетлаг, французинът си стоял с семейните котки и пуснал по Netflix документален филм за физиката с Морган Фрийман.

„Просто гледах този документален филм по телевизията и се опитвах да си помогна да заспя“, каза Атман пред ATPTour.com. „В крайна сметка обаче не ми помогна да заспя, защото след като го изгледах, през цялата следваща седмица гледах всичко, което можех да намеря за квантовата физика.“

24-годишният левичар, който стигна до четвъртия кръг в Маями, обича да използва свободното си време, за да научава нови неща. Много фенове знаят за колекцията му от Покемон, а в бъдеще в плановете му влиза и усвояването на истински кулинарни умения. Засега обаче квантовата физика е на преден план.

„Започнах да се интересувам много, защото преди никога не бях обръщал истинско внимание на света, в който живеем“, каза Атман. „Така започнах да се вълнувам от съвсем прости въпроси като: „Какъв е смисълът на живота в крайна сметка и какъв е смисълът на всичко? Има ли някаква цел? Има ли нещо, което трябва да знам, преди да умра?““

Атман бързо осъзнал, че колкото повече изучава квантовата физика, толкова по-малко знае за света около себе си.

„Започнах да чета много книги по темата. Също така започнах да чета много биографии, свързани с физиката и с физици. Колкото повече опознавам всички тези неща, толкова по-интересни стават“, каза Атман. „Например, харесва ми да се връщам към хора като Исак Нютон и Алберт Айнщайн — какво са направили, защо са го направили, какво са открили и по какъв начин са стигнали до тези открития.

Колкото повече научавах, толкова повече имах чувството, че не знам нищо. Именно това се опитвах да разбера и това уча вече през последната година. Наистина е изключително завладяващо.“

Играчът №53 в ранглистата привлече вниманието на феновете миналия август в Синсинати където като №136 в света стигна до полуфиналите с поредни победи срещу двама играчи от топ 10 — Тейлър Фриц и Холгер Руне. След успеха над Руне Атман написал на обектива на камерата: „Парадоксът на Ферми?!“

„Започнах много да се интересувам от парадокси, въпроси и физични загадки. Така миналата година в Синсинати се появи и Парадоксът на Ферми, след като само няколко дни преди турнира се опитвах да науча повече по темата“, каза Атман. „Стори ми се доста забавно да го напиша на камерата. Направих нещо подобно и в Акапулко, но те не го качиха онлайн.

Това беше нещо, което Алберт Айнщайн е открил навремето. Той е установил, че във Вселената ни времето е равно на пространството, и според мен е наистина удивително да научиш такъв тип малка информация, която на пръв поглед не изглежда особено интересна, но когато навлезеш по-дълбоко, се оказва изключително завладяваща.“

Всичко започнало, след като Атман изгледал час и половина документален филм за Слънчевата система, гравитационните сили, защо на Земята са ѝ нужни 24 часа, за да направи пълен оборот, и как другите планети влияят върху траекторията на Земята.

„Помислих си колко е интересно да осъзнаеш, че Слънчевата система не е това, което си мислим. Не става дума просто за някакви случайни планети, които се въртят една около друга. Това е цяло движение. Това е траектория“, каза Атман. „Земята се движи много бързо през Космоса, така че беше много интересно да го науча, защото не го знаех. Мислех си, че всичко е някак на едно и също място, но това изобщо не е вярно. Именно тогава започнах истински да се интересувам.“

Сега французинът, който в понеделник победи №8 в света Феликс Оже-Алиасим в третия кръг в Маями, пътува с малък учебник, от който учи квантова физика, както и с тетрадка, в която си води записки и рисува схеми, за да разбира по-добре материала. Опитите да разбере как всичко във Вселената се свързва в едно със сигурност го държат зает извън корта.

„За съжаление нямам време да запиша истински курс, така че трябва да уча сам“, каза Атман. „Но мисля, че квантовата физика и готвенето са двете големи неща, които наистина искам да науча тази година. Ще се опитам да запазя тази мотивация и отдаденост към всичко около мен. Това ще бъде много добро предизвикателство.“

Снимки: Imago