Тепчая Ун-Ну надви Рони О'Съливан за титлата в Китай с максимален брейк

Тепчая Ун-Ну направи три поредни сенчъри брейка, включително впечатляващ максимум от 147 точки, в последните три фрейма, за да победи Рони О’Съливан с 10:7 и да спечели финала на World Open в Юшан.

Това е втора ранкинг титла за тайландската звезда, известна с бързото си темпо на игра. Първата му закономерно дойде на Shoot Out през 2019 година, когато победи Майкъл Холт и спечели трофея.

Победата тази вечер прави Ун-Ну втория играч от Тайланд, който печели ранкинг турнир в пълен формат. Легендарният му сънародник Джеймс Уотана за последно постигна това през 1995 година на Thailand Open.

Ун-Ну прибира 175 000 паунда за победата – най-голямата сума в кариерата му. Тя го изстрелва от 39-о на 22-ро място в световната ранглиста. Той си осигурява и място на Шампионата на тура в Манчестър, където участват 12-те най-печеливши състезатели от ранкинг турнири през сезона. О’Съливан се придвижва от 12-то на 10-о място в световната ранглиста.

Това е разочароващ край на една важна и окуражаваща седмица за седемкратния световен шампион О’Съливан. Ракетата разкри, че в последните месеци е страдал от сценична треска и е работил, за да възстанови играта си. Тази работа даде резултат в четвъртфинала срещу Райън Дей, когато той направи исторически брейк от 153 точки – най-високия в историята.

Преди началото на вечерната сесия инерцията в мача, който се люшкаше ту в едната, ту в другата посока, беше изцяло на страната на Ун-Ну. След като изоставаше с 0:4 по-рано през деня, той спечели пет поредни фрейма и поведе с 5:4 преди заключителната сесия.

Той увеличи аванса си на 6:4 в началото на вечерната игра, но след това бе посрещнат от истински брейк-строителен ураган от 50-годишния О’Съливан. Три поредни сенчъри брейка от 114, 132 и 136 му позволиха да обърне до 7:6 в своя полза на паузата в сесията.

След подновяването на играта брейкове от 77 и 132 помогнаха на Ун-Ну, който тук през 2019 година загуби финала от Джъд Тръмп, отново да излезе напред. След това той поведе с 9:7 след забележителен максимален брейк от 147 точки, който хвърли препълнената публика в Юшан в екстаз.

Рони О'Съливан реализира рекордно висок брейк в историята на снукъра

За първи път в историята обаче наградата за най-висок брейк в заключителните фази на ранкинг турнир беше присъдена за резултат, по-висок от 147. Брейкът от 153 на О’Съливан му донесе бонуса от 5 000 паунда.

Перфектната серия на Ун-Ну е седмият максимум от 147 в кариерата му и 240-ият в професионалната история на снукъра. Това го изравнява с Динг Дзюнхуей на седмо място във вечната класация. Това е и 23-тият максимум през един изумителен сезон, който счупи предишния рекорд от 15 за най-много брейкове от 147 в рамките на една кампания.

И ако това не беше достатъчно, той го последва с тотално разчистване от 131 точки, за да премине финалната линия и да си осигури титлата. Вчера той каза, че това би било финалът на мечтите му, а след днешния мач призна, че е било дори по-добре, отколкото е можел да си представи.

„Сега това вече е като двоен финал-мечта. Винаги съм мечтал да вдигна титлата срещу Рони О’Съливан във финал. До края на живота си няма да забравя това“, каза въодушевеният 40-годишен Ун-Ну.

„В паузата отидох в тренировъчната зала, поговорих си сам и овладях емоциите си. След като седях на стола си и гледах как Рони прави три сенчърита, си казах, че това е страхотен финал и трябва да му се насладя. Не знам как това, което се случи след паузата, стана реалност. Не мога да повярвам. Още съм изумен от представянето си. Как го направих? Понякога снукърът е движение само в една посока. Да направя 147 на финал срещу Рони О’Съливан е огромна чест.

Това е първият ми голям спечелен турнир и най-голямата награда в кариерата ми. Това е сбъдната мечта и крачка напред. Искам снукърът в Тайланд отново да стане толкова популярен, колкото беше преди. Както в старите времена.“

О’Съливан каза: „Това беше позитивна седмица за мен, но трябва да кажа, че Тепчая беше невероятен. Заслужи победата си. Днес игра много по-добре от мен. Гледах полуфинала му и той беше много силен. Не можах да се справя с това. Беше прекалено добър за мен.

Тепчая влезе в поток и разполагаше с всеки удар от арсенала. Трябва да приема, че така стоят нещата. Ако бях намерил още малко в играта си, можеше да му направя мача по-труден. Сега съм на много по-добро място, отколкото бях дори преди две седмици. Приемам всеки ден такъв, какъвто идва.“