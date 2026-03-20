Рони О'Съливан реализира рекордно висок брейк в историята на снукъра

Рони О'Съливан реализира рекорден в историята на снукъра брейк от 153 точки и победи Райън Дей с 5:0 на четвъртфиналите на World Open в китайския град Юшан. Ракетата ще се изправи срещу У Идзъ, който елиминира Марк Алън с 5:1.

В първия фрейм след кратка размяна на сейфти удари Дей прати кюбола в жълтия джоб, което означаваше 4 точки в актива на О'Съливан. Той постави снукър по зелената и Дей не можа да се измъкне с три опита, което означаваше 16-0 за Ракетата. Гения от Чигуел номинира зелена топка и я вкара като червена, а оттам започна печелившия си брейк с комбинация с черна. Той реализира 153 с 16 червени (15+1 зелена като фрийбол), 15 черни, 2 розовии по 1 от останалите цветове.

О'Съливан продължи доминацията си на зеленото сукно с още отлични поредици от 62, 110, 103 и 95 точки. Седемкратният световен шампион подобри предишния рекорд от 148 точки, поставен от Джейми Бърнет през 2004 година в квалификациите за турнира UK Championship.

17 maximum breaks and now a 153 🔥@ronnieo147 pic.twitter.com/A1eDJ6BOow — WST (@WeAreWST) March 20, 2026

Рони се класира на 96-ия си ранкинг полуфинал в кариерата, в която вече е постигнал всичко възможно, благодарение на рекордния брейк. Преди началото на дуела с Дей пък стана ясно, че Гения от Чигуел ще пропусне Шампионата на тура, защото ще играе демонстративен мач с Джон Хигинс, Марк Уилямс и Стивън Хендри в Ирландия на 11-12 април.