Лидерите в двете конференции на НБА спечелиха мачовете си

Лидерът в Източната конференция Детройт Пистънс победи Лос Анджелис Лейкърс със 113:110 в мач от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация (НБА). Така „буталата“ спечелиха за четвърти пореден път и сложиха край на серията от девет успеха на калифорнийци. Пистънс преодоляха 32-те точки на звездата Лука Дончич, след като наказанието му за натрупани технически нарушения беше отменено. При 9 оставащи минути Лейкърс изравниха при резултат 91:91, но Детройт отговори със серия от 10:3, преди „езерняците“ отново да изравнят при 105:105 и 2:39 оставащи минути.

Данис Дженкинс отбеляза 6 от рекордните за кариерата си 30 точки в последната минута, с което донесе победата на своя отбор. Джейлън Дърън записа дабъл-дабъл от 20 точки и 11 борби, а Тобаяс Харис се отчете с 14 точки и 7 борби.

Остин Рийвс добави 24 точки за Лейкърс, а Деандре Ейтън отбеляза 13 точки и 10 борби за дабъл-дабъл. ЛеБрон Джеймс не вкара нито една точка преди полувремето, но завърши срещата с 12, 10 асистенции и 9 борби.

Шампионът от миналия сезон и лидер в Западната конференция Оклахома Сити Тъндър се наложи над Филаделфия 76ърс със 123:103. „Гръмотевиците“ спечелиха 12-ия си пореден двубой, с което подобриха баланса си до 57-15, запазвайки преднината си от 3 победи пред втория Сан Антонио Спърс.

Шей Гилджъс-Алекзандър вкара 22 точки, Джейлън Уилямс отбеляза 18 при завръщането си от контузия, Джейлин Уилямс се включи от пейката с 18, а Чет Холмгрен записа 17 точки и 9 борби.

За Сиксърс, които бяха без повечето си звезди, новобранецът Ви Джей Еджкомб вкара 35 точки при 50-процентова успеваемост на стрелбата от игра, а Трендън Уотфърд добави 14 точки.

Кауай Ленард отбеляза 28 точки в 25 минути за Лос Анджелис Клипърс, който се наложи над Милуоки Бъкс със 129:96. Брук Лопес вкара 19 точки срещу бившия си отбор, в който прекара седем сезона, а Коби Сандърс също отбеляза 19.

За „елените“ Гари Трент Джуниър беше най-резултатен с 20 точки, включително 6 тройки, а Ей Джей Грийн записа 15.

Индиана Пейсърс сложи край на най-лошата серия в историята си от 16 поредни загуби, побеждавайки Орландо Меджик със 128:126. Паскал Сиакам вкара 37 точки и блокира опита на Паоло Банкеро в последните секунди, с което донесе първи успех на отбора си от 12 февруари.

За отбора на Индиана Джарес Уокър записа 20 точки, Арън Несмит добави 19, а Андрю Нембхард и Ти Джей Макконъл се отчетоха с по 13, към които първият добави 14 асистенции за дабъл-дабъл.

Паоло Банкеро беше най-резултатен в срещата с 39 точки за Орландо, Тристан да Силва добави 21, а Уендел Картър Джуниър и Дезмънд Бейн добавиха по 17.

Виктор Уембаняма поведе Сан Антонио Спърс към победата срещу Маями Хийт със 136:111. Французинът записа 26 точки, 15 борби и 5 чадъра и получи помощ от Келдън Джонсън и Дилан Харпър с по 21 точки, както и 19 от Стефон Касъл.

Норман Пауъл вкара 21 точки за „горещите“, а Бам Адебайо и Тайлър Хиро добавиха по 18.

В останалите срещи от вечерта Атланта Хоукс победи Мемфис Гризлис със 146:107 с 26 точки от Никейл Алекзандър-Уокър, а Чикаго Булс се наложи над Хюстън Рокетс със 132:124, въпреки 40-те точки на Кевин Дюрант. Торонто Раптърс спечели гостуването си срещу Юта Джаз със 143:127, Голдън Стейт Уориърс надделя над Далас Маверикс със 137:131 след продължение, а Тумани Камара поведе Портланд Трейл Блейзърс с 35 точки към успеха срещу Бруклин Нетс със 134:99.