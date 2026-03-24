Босът на Фратрия: За мрънкачи в клуба няма място

Синя доминация: Бала №1 за февруари, Костадинов - играч на 26-ия кръг
  • 24 март 2026 | 10:39
  • 1477
  • 3

Босът на Фратрия Виктор Бакуревич излезе с коментар в официалната страница на клуба. Той стори това след равенството на своя тим с Янтра (1:1), като заяви, че никой от Фратрия не трябва да се оплаква от терена, съдийството, неудобния час или каквото и да е.

Янтра и Фратрия не успяха да се победят в здрав сблъсък
Янтра и Фратрия не успяха да се победят в здрав сблъсък

Ето изявлението на Бакуревич:

Първо, искам да благодаря на двата отбора за безкомпромисния – може би не най-красивия, но много боен футбол, който показахме днес. Мисля, че на зрителите такъв футбол им харесва. И ние ще продължим да се стараем. Радвам се, когато нашите съперници реагират по същия начин – така, както трябва да се играе на терена, като истински гладиатори.

Що се отнася до разговорите за някакъв съдийски комфорт за нас – първо, бих казал, че ако имахме възможност да влияем на съдийството, вероятно в двата мача срещу Янтра нямаше да имаме само една точка, а повече.

Второ, искам да предупредя нашите играчи, нашия треньорски щаб, нашите шофьори, хората, които се грижат за екипировката – всички, които работят във клуба: ние никога няма да се оплакваме от съдийството, от тежкия терен, от неудобно насрочен мач, от лошото време, от БФС или от каквото и да било друго.

Ние ще побеждаваме заедно, ще се радваме, ще анализираме защо сме успели и ще продължим да работим. Ако губим – ще анализираме защо не сме успели и ще се опитаме да поправим грешките си.

За мрънкачи във Фратрия няма място, не е имало и няма да има.

