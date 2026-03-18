Босът на Фратрия се ядоса: Не ви харча парите, така че не разсъждавайте дали постъпвам правилно

  • 18 март 2026 | 12:02
Собственикът на Фратрия Виктор Бакуревич изрази доста остра позиция спрямо част от феновете на футбола в България. Благодетелят на тима от Втора лига се възмути заради определени коментари под публикацията на клуба за новия старши треньор Ренарс Роде.

Фратрия назначи латвиец с малко опит като старши треньор

Ето мнението на Бакуревич без редакторска намеса:

Искам веднага да отговоря на всички злопыхатели, на хората, които явно нямат какво друго да правят, освен да коментират новини, които изобщо не ги засягат.

Първо – аз не харча вашите пари, аз харча своите пари, които изкарвам с кръв и пот. И не е ваша работа да разсъждавате дали постъпвам правилно или не. Това е моя работа, моя любов, моят живот и имам право да се разпореждам с него така, както аз реша.

Изкарайте си ваши пари и ги инвестирайте във вашите Спартак Плевен и други проекти, които, за съжаление, никой не може да подкрепи. И задавайте въпроси на хората, които живеят в тези градове – защо в Плевен не се намират двама бизнесмени, които да инвестират в отбора? Защо в Ловеч не се намират хора, които да осигурят участие на отбора поне в Трета лига при такъв прекрасен стадион?

Аз лично нямам от какво да се срамувам, но те трябва да се срамуват. Задавайте въпросите към тях. Това е първото.

Второ – знаете ли, една от причините, поради които в България няма футбол вече десетки години, е вашето неуважение. Хората не уважават – нито съперниците, нито своя отбор, нито съдиите, нито ръководството, нито инвеститорите, които влагат пари във футбола. У вас няма и грам уважение, най-вече към самите вас.

Затова, момчета, вие си чешете езиците, а ние ще продължим да работим – и времето ще покаже.

