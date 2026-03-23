Янтра и Фратрия не успяха да се победят в здрав сблъсък

Отборите на Янтра (Габрово) и Фратрия завършиха при резултат 1:1 в мач от 25-ия кръг на Втора професионална лига. Домакините откриха резултата след красиво изпълнение на Велислав Боев (39). Точката за гостите донесе Мирослав Маринов (52).

Първата интересна ситуация се откри в 10-ата минута, когато Велислав Боев шутира опасно, но топката премина на сантиметри от целта. В 30-ата минута Милчо Ангелов получи пас в наказателното поле, но се забави с отиграването и топката му бе избита.

В 39-ата минута Велислав Боев реализира много красив гол. Той се разписа с изключително изпълнение от пряк свободен удар. Изстрелът му не остави никакви шансове за намеса на стража на Фратрия.

В 48-ата минута Божидар Пенчев шутира от границата на наказателното поле, но топката профуча встрани от вратата.

Четири минути по-късно гостите изравниха резултата. Мирослав Маринов отбеляза поредния си гол в шампионата, след като бе намерен в наказателното поле и от близко разстояние прати топката в мрежата на Християн Василев.

Домакините отговориха с опасен изстрел на Милчо Ангелов от границата на наказателното поле, но Игор Мостовей демонстрира отличен рефлекс и успя да избие топката.

В края на срещата Велизар Къналян центрира в наказателното поле, където с гърди Мартин Райнов овладя кълбото, но се забави да отправи удар. Това бе и последната интересна ситуация от двубоя в Габрово.

По този начин Фратрия запази аванс от четири точки пред Янтра и Вихрен, които се борят за втората позиция в шампионата.

ЯНТРА - ФРАТРИЯ 1:1



1:0 Боев (39)

1:1 Маринов (52)

Стартови състави:



Янтра: Християн Василев, Асен Георгиев, Божидар Пенчев, Велислав Боев, Денислав Ангелов, Ивайло Енчев, Мартин Райнов, Мартин Ганчев, Милчо Ангелов, Петър Казаков, Тони Иванов



Фратрия: Игор Мостовей, Архан Исуф, Александър Ангелов, Александър Цветков, Иван Брикнер, Тимур Кораблин, Румен Руменов, Георги Атанасов, Кристиян Пешов, Мирослав Маринов, Айвън Ангелов