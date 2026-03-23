Роде: Искам да се подобряваме, но това е добро начало

Старши треньорът на Фратрия Ренарс Роде сподели първите си впечатления след равенството 1:1 с Янтра в дербито от кръга във Втора лига.

"Мачът беше добър мач за зрителите. Видяхте атмосферата и емоциите на скамейките. Беше интересно за зрителите. Получи се добър двубой. Искам да печелим и да контролираме топката. От 4-5 дни съм тук и е много трудно да промениш нещо генерално. Искам да се подобряваме, но това е добро начало. Аз обаче искам още много от отбора", заяви треньорът на Фратрия.